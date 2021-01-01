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बदइंतजामी:सिम्स एनआईसीयू में हर साल 23% बच्चों की मौत क्योंकि रेफर होकर आते हैं व एसएनसीयू नहीं है

बिलासपुर5 घंटे पहलेलेखक: राजू शर्मा
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  • जिला अस्पताल से 27% को रेफर व लामा कर रहे, स्टाफ और संसाधनों की कमी

सिम्स के एनआईसीयू (नवजात गहन चिकित्सा इकाई) में बच्चों की मृत्यु दर 23 फीसदी से अधिक है। मृत्यु का यह आंकड़ा हर वर्ष लगभग इतना ही रहता है। निजी और अन्य सरकारी अस्पतालों की तुलना में यह आंकड़ा ज्यादा है। सिम्स मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मृत्यु ज्यादा होने के तीन कारण हैं। पहला दूसरे सरकारी अस्पतालों से गंभीर हालत में मरीजों का यहां पहुंचना। दूसरा संसाधनों और स्टाफ नर्स की कमी। तीसरा सबसे प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि अस्पताल में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) नहीं है। एसएनसीयू खोलने के लिए दो साल से सिम्स के अफसर उच्च अधिकारियों को चिट्ठी लिख रहे हैं लेकिन अभी तक यहां यह सुविधा शुरू नहीं हो पाई है। सिम्स के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से दिसंबर 2020 तक एनआईसीयू में 23.21 फीसदी बच्चों ने दम तोड़ा है। 76.79 बच्चे स्वस्थ हुए हैं। पूरे साल में 2696 बच्चों को भर्ती कर इलाज किया गया। 2070 पूरी तरह ठीक होकर गए, 626 की मौत हुई थी। 2019 के आंकड़ों पर गौर करें तो 25.96 फीसदी बच्चों की माैत हुई थी। सालभर में 2979 बच्चों को भर्ती किया गया था। 2206 स्वस्थ हुए तो 773 ने दम तोड़ा था। 2019 में 2.75 फीसदी बच्चों की ज्यादा मौत हुई थी।

बेड कम, एडमिशन अक्सर ज्यादा, बेहतर इलाज के लिए सुविधाएं जरूरी
मेडिकल कॉलेज के एक्सपर्ट डॉक्टरों का कहना है कि यहां एसएनसीयू की जरूरत है। इस सुविधा के शुरू होने से बच्चों को बेहतर इलाज मिलेगा और मृत्यु के आंकड़े कम होंगे। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में एसएनसीयू है लेकिन सिम्स में शुरू नहीं हो पाया। डॉक्टरों ने बताया कि कोरबा, मुंगेली, जांजगीर और जिला अस्पताल से गंभीर बच्चों को रेफर कर सिम्स भेजते हैं, यहां आने के बाद डॉक्टर जब तक कुछ समझ पाएं, तब तक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसी कारण मृत्यु दर ज्यादा है। स्टाफ नर्स की कमी है। वेंटीलेटर भी कम हैं। वर्तमान में एनआईसीयू में 25 बिस्तर हैं। और यहां हर समय लगभग 45 बच्चे भर्ती रहते हैं। एक बेड पर दो बच्चों को मजबूरन भर्ती करना पड़ता है। अभी छह वेंटीलेटर हैं, तीन और होने चाहिए। फिर भी हमारी कोशिश है कि बच्चों को बेहतर इलाज मिले।

इधर रेफर और लामा का खेल
इधर 100 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल से हर वर्ष 27 प्रतिशत बच्चों को रेफर और लामा किया जा रहा है। यहां के एसएनसीयू में मृत्यु दर कम होने का मुख्य कारण है गंभीर हालत में बच्चों को सिम्स रेफर कर देना या फिर लामा होने के लिए मजबूर करना। जनवरी से दिसंबर 2020 तक के आंकड़े कह रहे हैं कि पूरे साल में 27.15 प्रतिशत बच्चों को रेफर और लामा किया गया। कुल 475 बच्चे भर्ती हुए। इनमें से 268 डिस्चार्ज हुए। 97 को रेफर और 32 को बिना इलाज यहां से लामा होना पड़ा। एक बच्चे की मौत हुई। 76 भर्ती हैं। साल 2019 में 28.07 फीसदी बच्चों को रेफर और लामा किया गया था।

गंभीर हालत में आते हैं बच्चे
सिम्स अधीक्षक डॉक्टर पुनीत भारद्वाज का कहना है कि संभाग के सभी जिलों के सरकारी अस्पताल गंभीर हालत में बच्चों को सिम्स रेफर कर देते हैं। सिम्स आने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी कारण मृत्यु के आंकड़े ज्यादा हैं। हमारे डॉक्टर फिर भी लगातार गंभीर बच्चों की जान बचाने में जुटे रहते हैं।

रजिस्टर देखने के बाद ही कुछ बता पाऊंगा
जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता का कहना है कि अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। पहले मैं रजिस्टर देखूंगा और फिर बता पाऊंगा कि बच्चे लामा और रेफर क्यों किए जा रहे हैं। साथ ही ये भी पता करूंगा कि किस डॉक्टर ने किया और किस कारण से किया। सब कुछ देखने के बाद ही जानकारी दे पाउंगा।

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