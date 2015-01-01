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मरकाम बोले:जोगी ही बताएं अपनी जाति हम कौन होते हैं बताने वाले

बिलासपुरएक घंटा पहले
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छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि जोगी के कांग्रेस पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। हम कौन होते हैं उनकी जाति बताने वाले। जोगी ही बताएं वह किस जाति के है। जैसे मैं एलान कर रहा हूं कि मेरी जाति मरकाम है,वैसे ही जोगी भी बताएं उनकी जाति क्या है। मरकाम ने कहा कि मरवाही जीतेंगे। संगठन और सरकार में किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है।

बिलासपुर अल्प प्रवास पर पहुंचे पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि हमारे संगठन प्रभारी शैलेश पाण्डेय, अटल श्रीवास्तव, मोहित केरकेट्टा, अर्जुन तिवारी ने जमकर मेहनत की है। खासकर जीपीएम जिला प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल की कुशल रणनीति और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में मरवाही उप चुनाव लड़ा गया है। जनता भारी मतों से डॉ.केके ध्रुव को जीता रही है। एक सवाल के जवाब में मोहन मरकाम ने आगे कहा कि यदि अमित जोगी के पास जाति प्रमाण है तो न्यायालय और चुनाव आयुक्त को दिखाएं।

जाहिर सी बात है कि जोगी के पास आदिवासी होने का प्रमाण नहीं है। इसलिए वह आदिवासी नहीं है। जोगी की जाति मामले में हमारा कोई लेना देना नहीं है। जोगी परिवार का राजनैतिक भविष्य क्या है, के जवाब में मरकाम ने कहा कि अब अमित जोगी ही बताएंगे वह क्या करना चाहते हैं।

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