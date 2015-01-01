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बिलासपुर की घटना:नशे में थाने के मोबाइल टावर पर चढ़ा नाबालिग, खुदकुशी की देने लगा धमकी; चोरी के मामले में पकड़ा गया था

बिलासपुर24 मिनट पहले
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मोबाइल टावर पर चढ़ा नाबालिग। पुलिस ने उसे समझाकर नीचे उतारा और फिर हिरासत में लेकर अस्पताल भेज दिया।
  • रतनपुर क्षेत्र में देर रात की घटना, पुलिस ने समझाइश देकर नीचे उतारा
  • शराब व नशीली दवाओं के नशे में थाने में घुसकर पुलिस को दे रहा था गालियां

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शुक्रवार रात नाबालिग ने नशे में जमकर हंगामा किया। पहले तो वह थाने में घुस गया और पुलिस को गालियां देने लगा। फिर मौका मिलते ही थाना में लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और वहां से खुदकुशी की धमकी दी। किसी तरह पुलिसकर्मियों ने समझा कर उसे नीचे उतारा और अस्पताल भिजवाया। मामला रतनपुर थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, पोंड़ी निवासी 16 साल के किशोर को पुलिस ने पहले चोरी के मामले में पकड़ा था। वह छूटकर आया तो शुक्रवार शाम को नशे की हालत में रतनपुर क्षेत्र में घूम-घूम कर गाली-गलौच कर रहा था। बाजार में टहलते हुए रात करीब 9 बजे नाबालिग रतनपुर थाने पहुंच गया। पुलिसकर्मियों को लगा कि चोरी के मामले में पकड़ा गया था, इसलिए आया होगा। फिर उसने गालियां देनी शुरू कर दी।

15 मिनट तक चलता रहा ड्रामा

इसी बीच पुलिसकर्मियों को चकमा देकर नाबालिग मोबाइल टावर पर चढ़ गया और ऊपर से कूदकर खुदकुशी की धमकी देने लगा। उसकी हरकतें देख पुलिसकर्मी सकते में आ गए। वे टावर के पास पहुंचे और उसे समझाने लगे। करीब 15 मिनट तक यही ड्रामा चलता रहा। फिर किसी तरह समझाने पर किशोर नीचे उतरा। पुलिस ने उसके उतरते ही हिरासत में ले लिया और अस्पताल भिजवाया।

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