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करदाता पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र नहीं:डॉक्टर, पूर्व सभापति और 663 आयकर दाताओं के खाते में किसान निधि जमा

बिलासपुरएक घंटा पहलेलेखक: सुनील शर्मा
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) का लाभ केवल और केवल उस किसान को ही दिया जाना है, जिसके पास दो हेक्टेयर तक जमीन हो और यह भी कि वह आयकरदाता न हो लेकिन अविभाजित बिलासपुर जिले के 663 ऐसे लोगों के खातों में सम्मान निधि का 49 लाख 2 हजार रुपए जमा हो गया जो आयकर चुकाते हैं। इनमें डॉक्टर, जनप्रतिनिधि, मंझोले और बड़े व्यापारी भी शामिल हैं।

नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता अशोक विधानी, उनकी पत्नी व बेटे के खातों में भी रकम जमा हुई है। इधर अधिकांश का कहना है कि वे नहीं जानते कि कैसे उनके खाते में सम्मान निधि की रकम जमा हो गई। इधर कृषि विभाग में मामले को छिपाने की कोशिश भी चल रही है।

पीएम-किसान योजना के तहत जिले के 2 लाख 24 हजार 229 किसानों को लाभ मिलना है। इसमें 1 लाख 25 हजार 420 किसानों ने ही पोर्टल में पंजीयन कराया। सालाना 6 हजार रुपए पाने के लिए अपात्रों ने भी पंजीयन करा लिया। ज्यादा लाभ मिलता इससे पहले गड़बड़ी पकड़ में आ गई। अधिकारी मामले को दबाकर बैठे थे लेकिन भास्कर को कुछ दस्तावेज हाथ लगे।

जिससे पता चला कि 663 लोगों के खातों में 49 लाख 2 हजार रुपए जमा हुआ है। इसमें 617 तो ऐसे हैं जिन्हें कम से एक स्टालमेंट मिल चुका है। सबसे ज्यादा 159 लोग तखतपुर तहसील के हैं। यही वजह है कि वहां कृषि विभाग ने शिविर लगाया लेकिन वहां भी उन्हें रिफंड में सफलता नहीं मिली।

भास्कर ने पूछा आयकरदाताओं से सवाल, जानिए...क्या कह रहे हैं वे

1-मुझे मालूम नहीं था, वापस कर देंगे

नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष व पूर्व सभापति अशोक विधानी ने कहा कि उन्हें इसका पता नहीं था। वे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पार्टी को क्षति पहुंचे। उनकी पत्नी पूजा व बेटे सूरज भी आयकरदाता हैं। रुपए जमा हुए हैं तो हम वापस कर देंगे।

2-मैं अंबिकापुर में डॉक्टर हूं, आवेदन नहीं किया

रिकॉर्ड के मुताबिक पौंसरा गांव के अनिल कुमार बनर्जी के खाते में भी रुपए जमा हुए हैं। इनसे बात करने पर इन्होंने बताया कि ये अंबिकापुर में सरकारी डॉक्टर हैं। उन्होंने सम्मान निधि के लिए कोई आवेदन नहीं किया।

3-खेती में लगा चुके हैं रकम

लखराम निवासी रामप्रसाद साहू आयकरदाता है। उनसे पूछा गया कि क्या वे रकम लौटाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि सरकार ने दिया तो हमने रुपए खेती-बाड़ी में लगा दिया। अब कहां से लौटाएंगे? नियम-कानून का पता होता तो फॉर्म नहीं भरते। पटवारी ने कुछ नहीं बताया।

4-मैं कुसमुंडा में रहता हूं, अर्जी नहीं दी

बेलतरा के बलदेव प्रसाद सोनी के खाते में रुपए जमा हुए हैं। उन्होंने बताया कि वे तो कुसमुंडा में एक शॉप के मालिक हैं। उनकी बेलतरा में खेती बाड़ी है पर उन्होंने कभी सम्मान निधि के लिए आवेदन ही नहीं किया।

पटवारियों पर लग रहे आरोप

भास्कर को आयकरदाताओं ने बताया कि पटवारियों ने उन्हें योजना का लाभ लेने कहा लेकिन उन्हें नहीं बताया कि आयकरदाताओं को पात्रता नहीं है। वे पटवारियों पर आरोप लगा रहे हैं। पर सवाल ये है कि जरूरी दस्तावेज बगैर आयकरदाता की मर्जी के कैसे जमा हो गया।

ऐसा त्रुटि से हुआ होगा : मुझे लगता है कि ऐसा किसी त्रुटि की वजह से हुआ होगा। उप संचालक कृषि इस बारे में ज्यादा बता पाएंगे। अब आधार कार्ड लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आवेदन लिए जा रहे हैं।
-मनोज चौहान, संयुक्त संचालक कृषि

राजस्व विभाग देख रहा था काम: पूर्व में राजस्व विभाग द्वारा पूरा काम देखा जा रहा था। तब आधार कार्ड अनिवार्य नहीं था। अनिवार्य होने पर अपात्रों का पता चल रहा है। रिफंड करवा रहे हैं। तखतपुर शिविर की रिपोर्ट नहीं आई है। -शशांक शिंदे, उप संचालक कृषि

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