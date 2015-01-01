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तैयारी:वैक्सीन लगाने कर्मियों की लिस्ट बन रही, 15 सेंटर बनेंगे

बिलासपुर4 घंटे पहले
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स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन के रखरखाव के लिए कोल्ड चेन सेंटरों को अपडेट करने में लगा हुआ है। साथ ही पहले किन-किन लोगों को कोरोना वैक्सीन लगेगी इसके लिए नामवार लिस्ट तैयार की जा रही है। वैसे तो स्वास्थ्य विभाग के पास 5 लाख वैक्सीन रखने की क्षमता वाली सेंट्रल कोल्ड स्टोरेज ड्रग वेयर हाउस सरकंडा में है। इसके अलावा अलग-अलग ब्लॉक में भी बड़ी क्षमता वाले मीडियम स्केल वाले कोल्ड चैन पॉइंट भी हैं। जिले में 17 पाइंट है वहीं 5 पाइंट पेड्रा-गौरेला- मरवाही चला गया है। स्वास्थ्य विभाग 17 को 35 करने की योजना बनाई है जिसके बाद 15 मिनी कोल्ड चेन सेंटर बनाने के लिए सर्वे करके शासन को रिपोर्ट भेजी है। इसके बन जाने के बाद फोन आते ही कुछ ही मिनटों में वैक्सीन प्रतिरक्षण केंद्र तक पहुंच जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद महाजन का कहना है कि जिले में वैक्सीन के लिए 35 पॉइंट बनाने की तैयारी है। वर्तमान में 15 जगहों का प्रपोजल शासन को भेजा है। इन जगहों का स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और तकनीकी टीम ने मिनी कोल्ड चेन सेंटर बनाने के लिए बारीकी के साथ सर्वे किया है। उन्होंने सभी सेंटर्स की बिल्डिंग में खिड़की, दरवाजा, वेंटिलेशन, रोशनी से लेकर पॉवर बैकअप तक का सर्वे किया है।

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