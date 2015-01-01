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स्वास्थ्य विभाग की अपील:फेफड़े, अस्थमा और एलर्जी पीड़ितों को पटाखों के धुएं से ज्यादा खतरा, सुरक्षित रहकर मनाएं दिवाली

बिलासपुरएक घंटा पहले
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दिवाली पर पटाखों के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। यह धुआं कोरोना संक्रमितों के लिए घातक हो सकता है। बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे पटाखों की दिवाली की जगह दीयों की दिवाली मनाएं। लोगों के सहयोग से न सिर्फ वायु प्रदूषण कम होगा बल्कि कोरोना संक्रमण को रोकने में भी मदद मिलेगी। सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद महाजन का कहना है कि कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके वे लोग जो फेफड़े और शरीर में कमजोरी, अस्थमा और एलर्जी से पीड़ित हैं।

उनको पटाखों के धुएं से दूरी बनाने का प्रयास करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए पटाखे का धुआं खतरनाक हो सकता है। आमतौर पर रोशनी का त्योहार दिवाली अपने साथ बहुत सारी खुशियां लेकर आता है, लेकिन अस्थमा और एलर्जी पीड़ित मरीजों की समस्या इन दिनों अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। डॉक्टर मानते हैं कि पटाखों के धुएं से फेफड़ों में सूजन आ सकती है।

जिससे फेफड़े अपना काम ठीक से नहीं कर पाते और हालात यहां तक भी पहुंच सकते हैं कि ऑर्गेन फेलियर्स और मौत तक हो सकती है, इसलिए धुएं से बचने की कोशिश करना चाहिए। पटाखों के धुएं की वजह से अस्थमा का अटैक आ सकता है। ऐसे में जिन लोगों को सांस की समस्याएं हो, उन्हें अपने आप को प्रदूषित हवा से बचा कर रखना चाहिए।

बच्चे और गर्भवती महिलाएं भी रहें सतर्क

डॉक्टरों का कहना कि बच्चे और गर्भवती महिलाओं को भी पटाखों के शोर व धुएं से बचकर रहना चाहिए। पटाखों से निकला गाढ़ा धुआं खासतौर पर छोटे बच्चों में सांस की समस्याएं पैदा करता है। पटाखों में हानिकारक रसायन के कारण बच्चों के शरीर में टॉक्सिस का स्तर बढ़ जाता है, जिससे उनके विकास में बाधा आने लगती है। पटाखों के धुएं से गर्भवती को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए गर्भवती को भी ऐसे समय में घर पर ही रहना चाहिए।

हवा में ऐसे घुलता है प्रदूषण

पटाखे के धुएं अथवा आतिशबाजी के कारण हवा में प्रदूषण बढ़ जाता है। धूल के कणों पर कॉपर, जिक, सोडियम, लैड, मैग्निशियम, कैडमियम, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जमा हो जाते हैं। इन गैसों के हानिकारक प्रभाव होते हैं। इसमें कॉपर से सांस की समस्याएं, कैडमियम-खून की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम करता है। जिनकी की वजह से उल्टी व बुखार व लेड से तंत्रिका प्रणाली को नुकसान पहुंचता है। मैग्निशियम व सोडियम भी सेहत के लिए हानिकारक है।

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