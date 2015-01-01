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पावर कट:नेहरू नगर में आज सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक चलेगा मेंटेनेंस, 2 घंटे बंद रहेगी बिजली

बिलासपुरएक घंटा पहले
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दिवाली के पूर्व बिजली विभाग ने मेंटेनेंस शुरू कर दिया है। 8 नवंबर को बिजली विभाग नेहरू नगर उपकेंद्र में मेंटेनेंस करेगा। मेंटेनेंस सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। इसके कारण लुबिना कोर्ट, गणेश चौक से मुंगेली नाका, लुथरा हॉस्पिटल, गला चौक के आस-पास के क्षेत्र में बिजली बंद रहेगी। इसके अलावा 9 नवंबर की सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक इंदिरा विहार उपकेंद्र में मेंटेनेंस होगा।

इसके कारण नूतन चौक, सीपत चौक, नूतन कॉलोनी, आयुर्वेदिक कॉलेज, तिरुथनी गली, एसबीआई बैंक, इंदिरा विहार कॉलोनी, चटर्जी गली के आस-पास के क्षेत्र में बिजली बंद रहेगी। वहीं 9 नवंबर की सुबह 7 से 10 बजे तक भारतीय नगर फीडर में मेंटेनेंस होगा। इससे नगर निगम कॉलोनी, अज्ञेय नगर, भारतीय नगर में बिजली बंद रहेगी।

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