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  • Many Congress Leaders Won Their Booths But Could Not Live In Other Booths Of The Village, If They Were Given The Jogi's Record Would Be Broken

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आंकलन:कई कांग्रेस नेता अपना बूथ जीते पर गांव के दूसरे बूथ में नहीं जिता सके, जिता देते तो टूट जाता जोगी का रिकॉर्ड

बिलासपुर5 घंटे पहले
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  • 2003 में पहले मुख्यमंत्री ने सर्वाधिक वोटों से हराया था भाजपा के नंदकुमार साय को

सुनील शर्मा | सबसे हाईप्रोफाइल सीट बन चुके मरवाही में दसवीं बार कांग्रेस ने जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। वहीं रिकॉर्ड इस मायने में भी बना कि अब तक किसी भी प्रत्याशी को इतने वोट नहीं मिले जितने कांग्रेस उम्मीदवार डॉ.केके ध्रुव को मिले। उन्होंने 1 लाख 49 हजार 870 में से 56 फीसदी से भी ज्यादा यानी 83 हजार 561 वोट हासिल किए। पर कांग्रेस के कई जमीनी नेता अपनी पार्टी को अपने ही गांव में अच्छी लीड नहीं दिला सके। इनकी खिंचाई शुरू हो गई है। कुछ अपना बूथ तो जीत गए पर गांव के बाकी बूथ में पार्टी हार गई। मसलन पेंड्रा जनपद उपाध्यक्ष जीवन राठौर के गांव बचरवार में चार बूथ थे। सभी में पार्टी को हार मिली। पेंड्रा जनपद अध्यक्ष आशा मरावी अपने ही बूथ में नहीं जीता सकी। मरवाही जनपद उपाध्यक्ष अजय राय अपने क्षेत्र के गांव के दोनों बूथ हारे। वे जिता पाते तो जीत और बड़ी होती। यानी जीत का अंतर और अधिक होता। अभी कांग्रेस को 38 हजार 197 वोटों से जीत मिली। यदि कांग्रेस के जमीनी नेताओं ने अपने गांव में पार्टी को लीड दिलवाई होती तो 15 हजार 953 वोट और मिल गए होते तो जोगी के जीत के अंतर का रिकॉर्ड टूट सकता है। अभी यह रिकॉर्ड अजीत जोगी के नाम है। 2003 जोगी ने भाजपा के नंदकुमार साय को 54,150 वोट के अंतर से हराया था।

गुलाब सिंह राज (हर्राटोला) दो में से एक बूथ में हार
2018 के प्रत्याशी व पूर्व जिलाध्यक्ष गुलाब सिंह राज के गांव हर्राटोला में दो बूथ थे, इसमें बूथ 114 में भाजपा को 147 तो कांग्रेस को 224 वोट मिले। यह गुलाब का बूथ है पर 114 क में भाजपा को 200 तो कांग्रेस को महज 178 वोट मिले। दूसरे बूथ में पार्टी हार गई। बता दें कि गुलाब सिंह हर्राटोला के पूर्व सरपंच भी हैं।

ममता पैकरा (नेवसा)
पांच से तीन बूथ में पिछड़ गए
गौरेला जनपद पंचायत की अध्यक्ष ममता पैकरा टिकट की दावेदारी भी कर रही थीं। वे नेवसा की रहने वाली है। नेवसा में पांच बूथ थे। पैकरा के बूथ 101 में कांग्रेस को 294 वोट मिले तो भाजपा को 170 वोट। बूथ 100 क भी पार्टी जीती। पर अध्यक्ष होने के बावजूद वे बाकी तीन बूथ 100, 102 व 102 कम में भाजपा जीत गई। बूथ 100 में भाजपा को 210, कांग्रेस को 177, बूथ 102 में भाजपा को 191, कांग्रेस को 183 तो 102 क में भाजपा को 197 और कांग्रेस को 122 वोट मिले।

जीवन राठौर (बचरवार)
सभी चार बूथ में करारी हार
पेंड्रा जनपद उपाध्यक्ष जीवन राठौर के गांव बचरवार में चार बूथ थे। सभी में कांग्रेस को शिकस्त मिली। बूथ 124 नवापारा बचरवार में भाजपा को 302, कांग्रेस के 271, 125 में भाजपा को 320, कांग्रेस को 288, बूथ 126 में भाजपा को 322, कांग्रेस को 308 तो बूथ 127 में भाजपा को 373 तो कांग्रेस को 174 वोट मिले। बता दें कि 2018 में भाजपा को केवल बूथ 127 में ही जीत मिली थी।

आशा मरावी(अमारू) अपने ही बूथ में हार
पेंड्रा जनपद अध्यक्ष आशा मरावी व उनके पति तुषार शंकर मरावी के गांव अमारू में कांग्रेस को एक बूथ में जीत तो दूसरे में हार मिली। मरावी का बूथ 199 है। वहां भाजपा को 188 तो कांग्रेस को 136 वोट मिले। बूथ 199 क में भाजपा को 104 तो कांग्रेस को 305 वोट मिले।

गजमति भानू(सेमरा): एक बूथ में हार, दूसरे में जीत
महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष गजमति भानू ने टिकट के लिए दावेदारी की थी। वे सेमरा की रहने वाली है। वहां दो बूथ हैं। बूथ 177 में भाजपा को 178 तो कांग्रेस को 334 वोट मिले। बूथ 178 में भाजपा को 290 व कांग्रेस को 185 वोट मिले। दोनों बूथ को मिलाकर भाजपा को कुल 468 तो कांग्रेस को 521 वोट मिले।

अजय राय(भर्रीडाड़): दोनों बूथ हारी कांग्रेस
मरवाही जनपद उपाध्यक्ष अजय राय बरगवां के निवासी है पर उनका क्षेत्र भर्रीडांड़ आता है। वहां दो बूथ थे। बूथ 63 में भाजपा को 377 तो कांग्रेस को 206 वोट मिले वहीं बूथ 64 में भाजपा को 296 व कांग्रेस को 236 वोट मिले। हालांकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस को केवल 158 वोट मिले थे जबकि भाजपा को 675 और जोगी कांग्रेस को 299 वोट। कांग्रेस को इस बार 284 वोट का फायदा हुआ पर वह वहां जीत नहीं सकी।

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