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हादसा:व्यापार विहार रोड पर मेटाडोर की टक्कर, लेखापाल की मौत

बिलासपुर5 घंटे पहले
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व्यापार विहार में नगर निगम के लेखापाल को मेटाडोर ने टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना बुधवार की रात की है। मसानगंज, सरजू बगीचा निवासी सुनील मिश्रा पिता स्व केशव प्रसाद मिश्रा नगर निगम में लेखापाल थे। बुधवार की शाम को घर से स्कूटी में व्यापार विहार गए थे। रात 9.45 बजे एफसीआई गोदाम की ओर से आ रहे तेज रफ्तार मेटाडोर ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वे स्कूटी सहित दूर जा गिरे और उनके सिर पर गंभीर चोट आई जिससे मौके पर ही मौत हो गई। मार्ग से गुजरने वालों ने फोन कर उनकी पत्नी वंदना मिश्रा को हादसे की सूचना दी तो उन्होंने उन्हाेंने अपने देवर प्रकाश मिश्रा को बताया और परिजन मौके पर पहुंचे। वहां मेटाडोर खड़ी थी और निगम लेखापाल की स्कूटी भी पड़ी थी। लेखापाल को 108 से सिम्स लाया गया। यहां जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उनके भाई प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट पर तारबाहर पुलिस ने मेटाडोर चालक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर गाड़ी जब्त कर ली है।

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