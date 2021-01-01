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रेल बजट:रेल सलाहकार समिति के सदस्य कह रहे पैसेंजर ट्रेनों को चलाएं

बिलासपुरएक घंटा पहले
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एक फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। जिसमें रेल बजट भी जुड़ा रहेगा। हर साल की तरह इस बार भी बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें है। बजट से पहले मंडल रेल सलाहकार समिति (डीआरयूसीसी), बिलासपुर के सदस्य और बिलासपुर विधायक शैलेश पाण्डेय से बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि यहां पैसेंजर ट्रेनों की मांग उठने लगी है। लोग रेलवे से उम्मीद रख रहे हैं कि वे टिकट का किराया कम करें और अधिक से अधिक जगह पर ट्रेनों का स्टॉपेज बढ़ाएं।

तभी लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने कुछ सर्वे कराने और रेलवे को उस दिशा में काम करने के लिए मांग उठाने की बात कही है। वहीं समिति के दूसरे सदस्य विजय सिंह का कहना है कि रेलवे को पार्किंग में शेड लगवाने की जरूरत है। सात करोड़ रुपए में पार्किंग का ठेका हो रहा है, पर वाहन रखने वालों को उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिसकी जरूरत है।

उन्होंने कुछ और मुद्दे गिनाए हैं। उनके मुताबिक महानगरों की तर्ज पर बिलासपुर और रायपुर के बीच भी फास्ट पैसेंजर ट्रेनों की दरकार है, जो कई फेरे लेने में सक्षम हो। इस बहुप्रतीक्षित मांग पर भी अभी तक गौर नहीं किया गया है।

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