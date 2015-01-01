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परेशानी:मोबाइल मेडिकल यूनिट के डाॅक्टर हड़ताल पर चले गए

बिलासपुर5 घंटे पहले
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  • एमबीबीएस नहीं पहुंचे तो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डाक्टरों ने किया इलाज

मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत झुग्गीवासियों को घर पहुंच इलाज की सहूलियत देने के लिए 10 दिन पहले शुरू की गई मोबाइल मेडिकल यूनिट की सेवा गुरुवार को अचानक लड़खड़ा गई। नगर निगम ने यूनिट के संचालन के लिए प्रति बस प्रति माह 2.79 लाख रुपए की दर पर साईंराम टेक्नो सोल्यूशन, भोपाल को ठेका दिया है। कंपनी ने चार बसें लगाई है। प्रत्येक में एमबीबीएस डाक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स और लैब असिस्टेंट सेवाएं देते हैं। एमबीबीएस डाक्टर आज सुबह अचानक हड़ताल पर चले गए। खबर है कि डाक्टरों ने वेतन नहीं मिलने पर विरोध स्वरूप कार्य का बहिष्कार कर दिया। सूचना मिलते ही नगर निगम के होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डाक्टरों की सहायता ली गई।

डाक्टरों ने दिया अल्टीमेटम
बताया जाता है कि मोबाइल मेडिकल यूनिट के डाक्टरों ने कंपनी को एक दिन की मोहलत दी है। भुगतान नहीं मिलने पर कार्य बंद करने की चेतावनी दी है। गुरुवार को अशोक नगर पानी टंकी वार्ड क्रमांक 63, कोनी पेट्रोल पंप वार्ड क्रमांक 67 सहित चार स्थानों पर यूनिट की गाड़ियां लगाई गई थी। एमबीबीएस डाक्टरों के ड्यूटी पर नहीं आने पर नोडल अधिकारी अनुपम तिवारी को सूचना दी गई। इसके बाद निगम के डाक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। इधर हैल्थ आफिसर डा.ओंकार शर्मा का कहना है कि ठेकेदार के एमबीबीएस डाक्टरों के हड़ताल पर चले जाने के दौरान सिम्स के डाक्टरों की सहायता ली गई। अनुपम तिवारी का दावा है कि मोबाइल मेडिकल यूनिट के डाक्टर घंटे भर की हड़ताल के बाद वापस लौट आए।

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