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छठ पूजा:50 हजार से ज्यादा लोग जुटते थे छठघाट में, इस बार सिर्फ ढाई सौ

बिलासपुर5 घंटे पहले
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  • सामूहिक पूजा की व्यवस्था नहीं हाेने से जगह-जगह तालाब खोदते रहे छठ व्रती, अरपा के कई घाटों व जतिया तालाब की निगम ने की अधूरी सफाई

सोलह श्रृंगार किए महिलाएं, सिर पर दउरा लिए पुरुष, छठमाता के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हुए शुक्रवार को छठ पूजा घाटों सहित घरों से व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। इस बार कोरोना महामारी के कारण प्रशासन से देर से सामूहिक पूजा की सशर्त अनुमति मिलने के कारण पूजा समिति ने छठ घाट में आयोजन नहीं किया। निगम ने सफाई करा दी तो करीब 100 व्रतियों ने छठ से संध्या अर्घ्य दिया। दोपहर 3 बजे से ही तोरवा अरपा नदी स्थित छठ घाट पर छठव्रती और श्रद्धालु पहुंचने लगे थे। व्रतियों ने मां अरपा नदी के शुद्ध जल से वेदी की सफाई कर सूपा और टोकरी रखी। शाम 5 बजे सभी व्रतियों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर दीपक जलाया और फिर सिर पर दउरा और सूपा लिए छठ गीत गाते वापस अपने घर की तरफ चले। शनिवार सुबह 6:19 बजे उगते सू्र्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे का व्रत तोड़ेंगे।
स्थाई छठ घाट में कम लोग पहुंचे : देश में सबसे बड़ा पूजा स्थल तो मुंबई के जुहू का चौपाटी है। लेकिन देश में सबसे बड़ा स्थाई और व्यवस्थित घाट बिलासपुर शहर के तोरवा स्थित अरपा नदी पर बना है। यह 750 मीटर लंबा है। यहां पिछले साल एक साथ लगभग 15 हजार व्रतियों ने अर्घ्य दिया था। इस साल लगभग 100 व्रती ही अर्घ्य देने पहुंचे।

सूर्य के 7 घोड़े जैसे छठ महापर्व के 7 सूत्र
सात्विक: कार्तिक मास शुरू होते ही खाने-पीने से लेकर पहनने व सोने तक में सात्विकता रहती है। व्रत के चार दिन पहले से इसमें खास सतर्कता बरती जाती है।
स्वच्छता: छठ में स्वच्छता का महत्व आस्था जितना ही है। घर-बाहर ही नहीं, साफ-सफाई और व्रत का माहौल भी हमारे जीवन को एक नया आयाम देता है।
सादगी: ऐसा पर्व जिसमें व्रती महिलाएं शृंगार से भी परहेज करती हैं। नंगे पैर ही घाट जाने का प्रावधान है।
सहृदयता : छठ में प्रयोग होने वाली किसी चीज के लिए किसी में नकार भाव बिल्कुल ही नहीं है। दूध, नारियल, सूप, गन्ना, लकड़ी आदि लोग खुले हाथ बांटते हैं ।
संयम: इंद्रियों को संयमित करने की प्रक्रिया तो व्रती पहले से शुरू कर देते हैं। 4 दिन तो संयमित जीवन का ही संदेश है।
समर्पण: छठ व्रत सूर्य के प्रति आस्था, सृष्टि और स्रष्टा के समक्ष कर्ता का समर्पण ही है।
समरसता: व्रत, दिखावे के तमाम पचड़ों से बाहर है।

मागधी संस्कृति की अनूठी मिसाल
अकेले छठ पूजा में 36 घंटे का निर्जला व्रत। एकादशी, तीज, करवा चौथ में भी 24 घंटे का ही उपवास रखा जाता है। रमजान का इफ्तार शाम को कर लिया जाता है। छठ पर्व में चार दिनों का व्रत मागधी संस्कृति की अनूठी मिसाल है।

भास्कर नॉलेज...
संध्याकालीन अर्घ्य सूर्य की पहली पत्नी संध्या और सुबह का अर्घ्य दूसरी पत्नी प्रत्यूषा को देंगे आज। डूबते सूर्य की उपासना करने वालों को उगते सूर्य की भी उपासना करना जरूरी है।

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