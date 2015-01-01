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सर्दी का मौसम:24 घंटे में एक डिग्री बढ़कर 14.8 डिग्री रहा रात का पारा, आज न्यूनतम तापमान में वृद्धि की संभावना

बिलासपुर11 मिनट पहले
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शाम होते ही बढ़ जाती है शहर में ठंड

24 घंटे में न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। शुक्रवार को शहर का न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री था लेकिन शनिवार को यह 14.8 डिग्री दर्ज हुआ। अब न्यूनतम तापमान में कुछ दिन कमी नहीं आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। नवंबर लगने के बाद से रोज ही तापमान में कमी रिकॉर्ड की जा रही थी लेकिन पहली बार शनिवार को तापमान एक डिग्री अधिक रिकॉर्ड हुआ।

सुबह से ही मौसम सामान्य रहा और अन्य दिनों की तुलना में सुबह ठंड कम महसूस हुई। हालांकि ठंड का सीजन शुरू होने की वजह से लोग इससे बचने के उपाय करने शुरू कर दिए हैं लेकिन आज ठंड कम लगने से लोगों को थोड़ी राहत रही। इधर दिन में जैसे-जैसे समय बीतता गया, तापमान में वृद्धि होती गई। अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री तक ही बढ़ पाया इसके बाद पारा लुढ़कने लगा। जबकि एक दिन पहले शहर का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री था जबकि गुरुवार को यह 30.2 डिग्री दर्ज हुआ था।

इधर प्रदेश में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 12 डिग्री दुर्ग में दर्ज हुआ। वहां एक दिन पहले भी सबसे कम तापमान रिकॉर्ड हुआ था। माना एयरपोर्ट रायपुर में 16 डिग्री, अंबिकापुर में 12.4 डिग्री, जगदलपुर में 19 डिग्री तो राजनांदगांव में 15 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। जगदलपुर को छोड़कर सभी जगह न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान से कमी रिकॉर्ड की गई।

इधर सर्वाधिक अधिकतम तापमान 32 डिग्री भी दुर्ग में ही दर्ज हुआ। वहीं रायपुर में 30.8 डिग्री, पेंड्रारोड में 29.2 डिग्री, अंबिकापुर में 27.2 डिग्री, जगदलपुर में 30.9 डिग्री तो राजनांदगांव में 31.5 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने 8 नवंबर तक न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना जताई थी लेकिन सात नवंबर को ही तापमान में वृद्धि हो गई।

पेंड्रारोड में लुढ़ककर 13 डिग्री हो गया तापमान : गुुरुवार को पेंड्रारोड का न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था जबकि शुक्रवार को बढ़कर यह 14.4 डिग्री हो गया। तब वहां का न्यूनतम तापमान तो बिलासपुर से ज्यादा दर्ज हुआ था लेकिन शनिवार को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। आने वाले दिनों में यहां तापमान में और कमी आने की संभावना है।

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