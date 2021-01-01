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कोरोना का डर भागा:राजस्थान से भेड़, बकरियां और ऊंट लेकर आने लगे खानाबदोश, जिंदगी फिर पटरी पर लौटी

बिलासपुरएक घंटा पहले
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कोरोना का डर लोगों की जेहन से खत्म हो चुका है। यहीं वजह है कि राजस्थान से भेड़-बकरियों का रेवड़(झुंड) लेकर कई-कई दिनों में जंगल, गांव, बस्तियों को पार करते हुए खानाबदोश आने लगे हैं। इन्हें देखकर लगा कि जिंदगी पटरी पर लौट गई है।

ये सीपत के पास ग्राम झलमला की सड़क में नजर आए। ऊंटों पर इनके बच्चों के चमकते चेहरे, ऊंट के नाक में बंधी रस्सियां थामे महिलाएं आगे बढ़ती रही। साथ में ऊंटों पर साजोसामान दिखा। शाम ढली तो इन्होंने खेत पर डेरा डाल लिया।

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