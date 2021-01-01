पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

परेशानी:नामांतरण और रिकार्ड दुरुस्ती के लिए चक्कर लगाने का नाम तहसील कार्यालय

बिलासपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • मामलों के निपटारे के लिए लोगों को महीनों घुमा रहे हैं अधिकारी, पक्षकारों का आरोप है कि पैसा देने के बाद भी तहसील में काम नहीं हो रहे

जमीनों का खाता बटांकन, नामांतरण, रिकार्ड दुरुस्तीकरण कराना सबसे कठिन हो गया है। तहसील कार्यालय के सैकड़ों चक्कर लगाने के बाद भी जब लोगों का काम नहीं हो रहा है तो आक्रोश बढ़ रहा है। सुबह से शाम तक एक दूसरे कार्यालय का चक्कर लगाते हुए थक हारकर लोग घरों को लौट जाते हैं। दूसरे दिन फिर से उनकी शुरूआत कुछ इसी तरह से हो रही है। एक से दूसरे दफ्तर और दिन-महीनों के बाद सालों चक्कर लगाने से परेशान लोग अब यह भी कहने लगे हैं कि देखिए यहां पैसा देने के बाद भी काम नहीं किया जा रहा। तहसील में लोग खाता बंटवारा, नामांतरण, रिकार्ड दुरुस्ती, मुआवजा आदि के लिए आते हैं। दैनिक भास्कर ने यहां आने वाले लोगों से बातचीत की और उनकी परेशानी पूछी तो उन्होंने कहा कि क्या करोगे जानकर, समस्या हल थोड़ी हो जाएगी। हालांकि इसके बाद फिर उन्होंने अपनी समस्याएं बताईं और कहा कि किसी को भी तहसील में काम के लिए न आना पड़े।

बिचौलिए को दिए हैं 5 हजार रुपए
खमतराई से आने वाले सुरेश साहू ने बताया कि दो साल से नामांतरण के मामले की सुनवाई हो रही है, बस आदेश करना है। मैंने बिचौलिए को पांच हजार रुपए भी दिए लेकिन काम नहीं हुआ। मुझे नहीं मालूम कि उसने पैसा पहुंचाया या नहीं। देखिए पैसा देने के बाद भी काम नहीं हो रहा, हम लोगों को आए दिन चक्कर लगाना पड़ रहा है।

दो साल से रिकार्ड दुरुस्त नहीं
मंगला निवासी मुखीराम धुरी कहते हैं कि उनकी जमीन का रकबा पटवारी रिकार्ड में कम हो गया है। रिकार्ड दुरुस्ती के लिए वह पिछले दो साल से आ रहे हैं लेकिन मामला निपटता ही नहीं है। जब भी आते हैं उन्हें घुमा दिया जाता है और आने के लिए अगली तारीख दे दी जाती है। मामला नही निपटने से वे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं।

दो साल से मुआवजे के लिए भटका रहे
बिल्हा ब्लॉक के नव गंवा पंचायत से आए 75 वर्षीय बुजुर्ग हरिराम ने बताया कि बरसात में उसका घर टूट गया था। मुआवजा राशि के लिए पिछले छह माह से तहसील के चक्कर लगा रहे हैं। संबंधित राजस्व अफसर के पास जाने पर दूसरे के पास यह कहकर भेज देते हैं कि कागजात कंपलीट कर भेज दिए हैं। वे कागजात नहीं आने की बात कहते हैं।

पुराने मामले निपटाने शनिवार को लगा रहे शिविर
"हर शनिवार को तहसील कार्यालय में शिविर लगाया जाता है। इसमें लंबे समय से आ रहे पक्षकारों के आवेदन लेकर मामले जल्दी निपटाने की प्रक्रिया की जाती है। पैसे देने की बात पर कहा कि हमारे नाम से कौन पैसा ले रहा है इसकी शिकायत आने पर कार्रवाई की जाएगी।"
-नारायण गबेल, बिलासपुर तहसीलदार

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser