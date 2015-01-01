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सख्ती:बहतरा के किसानों की शिकायत पर संस्था प्रबंधक को नोटिस भेजा

बिलासपुर5 घंटे पहले
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सहकारी बैंक के अधीन बहतरा सोसाइटी के संस्था प्रबंधक के खिलाफ यहीं के किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। एक दर्जन से ज्यादा किसानों ने चिट्ठी लिखकर उन्हें हटाने की मांग की है। लिखा है कि जब से संस्था प्रबंधक वीरेंद्र सेन यहां कार्यरत हैं, तब से धान की चोरी, मनमानी और आर्थिक अनियमितता बढ़ रही है। कुछ दिन पहले धान की अफरा तफरी हुई थी, इसका हवाला भी पत्र में दिया गया है। सहकारी बैंक ने प्रबंधन ने इस मामले में नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण की मांग की है। बहतरा में रहने वाले गोविंदग सिंह नेताम, शत्रुहन साहू, परसराम पटेल, अवधराम सहित अन्य किसानों ने बताया है कि यहां प्रतिवर्ष अधिकांश किसानों के धान खरीदी में अनियमितता के साथ चोरी हो रही है। कई किसान धान खरीदी से वंचित हैं। केसीसी मिलने और लिखने में लापरवाही बरती जा रही है। किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। संस्था प्रबंधक द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ऑफिस आने में लेटलतीफी हो रही है। इन्हीं सब बातों का उल्लेख कर संस्था प्रबंधक को हटाने की मांग हुई है।

पता नहीं क्यों, किसान मुझे हटाना चाह रहे
"मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूं। फिर भी बहतरा के कुछ किसान मेरे काम से संतुष्ट नहीं है। इसलिए ही उन्होंने कलेक्टर से मेरी शिकायत की है। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं। किसी किसान के साथ मैंने कभी भी दुर्व्यवहार नहीं किया।"
-वीरेंद्र सेन, संस्था प्रबंधक, बहतरा

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