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परेशानी:छठ पूजा पर पटना- बिहार जाने वालों की संख्या हजारों में, केवल 3 स्पेशल ट्रेन

बिलासपुर4 घंटे पहले
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  • बिलासपुर जोन से बिहार के लिए सात ट्रेनें चल रही थी, चार ट्रेनों के बंद हो जाने से समस्या गंभीर हुई

छठ-पूजा और दिवाली करीब है। हजारों की संख्या में लोग पटना और बिहार जाना चाह रहे हैं। इन सारे मुसाफिरों को उन स्पेशल ट्रेनों को इंतजार है, जिसका रेलवे हर साल छठ के लिए विशेष तौर पर परिचालन करवाता आ रहा है। इनमें हैदरबाद दरंभगा, साउथ बिहार, गोंदिया बरौनी जैसी ट्रेनें शामिल हैं। हालांकि हैदराबाद दरभंगा चल रही हैं, पर साप्ताहिक बनकर। इसमें भी टिकट और बर्थ कन्फर्म होना असंभव सा दिख रहा। लोग पहले से सब बुक कर चुके हैं। इसलिए बिहार के लिए नई ट्रेनें संचालित करने की मांग उठने लगी है। रेलवे के जानकारों का कहना है कि साउथ बिहार को जल्द ही हरी झंडी मिल सकती है। अक्टूबर और नंवबर से त्यौहारों का सीजन शुरू हो चुका है। 14 नंवबर काे दिवाली है। फिर 20 नवंबर को छठ पर्व। हर साल पटना और बिहार जाने वाले लोग ट्रेनों के जरिए भारी संख्या में बिहार पटना का रुख करते हैं। वहां से आने वालों की संख्या हजारों में होती है। इसी को देखकर रेलवे हर साल स्पेशल ट्रेनें संचालित करता है। साल साल काेरोना के कारण कई ट्रेनें बंद हैं। जो कुछ ट्रेनें चल रही हैं, उन्हें भी रेलवे स्पेशल ट्रेनों का नाम देकर संचालित करवा रहा है। बड़ी समस्या यह हो रही है कि पहले तो ट्रेनों में कोरोना के नियमों को देखकर यात्रियों को बर्थ उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और दूसरी ऐसी स्थिति के बावजूद सारी ट्रेनें पैक हैं। टिकटों के लिए वेटिंग का दौर चल रहा है। तीसरी बड़ी परेशानी इस बात है कि जो ट्रेनें चल रही हैं, उनमें भी लोगों के आने और जाने की टाइमिंग बैठ नहीं पा रही। जो लोग दिवाली मनाकर छठ मनाने बिहार जाना चाहते हैं, उनके सामने ऐसी स्थिति है कि उन्हें कोई ट्रेन ही नहीं मिल रही। इसके कारण ही लगातार इस जगह के लिए नई ट्रेनें संचालित करने की मांग उठ रही है। जो ट्रेनें फिलहाल बंद है, उनमें साउथ बिहार और गोंदिया बिरौनी शामिल हैं। साउथ बिहार को चलाने की हरी झंडी मिल सकती है।

जानिए, कैसे झेल रहे परेशानी
रेलवे की ओर से बिहार के लिए फिलहाल जो ट्रेनें चल रही हैं उनमें लगभग सारी साप्ताहिक ट्रेनें हैं। जिनमें सफर करने वाले लोगों के आने-जाने की तारीख मैच नहीं हो पा रही। 15 नवंबर को हैदराबाद दरभंगा ट्रेन बिहार जाने के लिए है जरूर, पर यह भी फुल हो चुकी है। समस्या यह है कि छठ का पर्व 20 नवंबर से है और 18 नवंबर से यह शुरू हो जाएगी। नहाए-खाए से श्रद्धालु इसकी शुरुआत करेंगे। 14 नवंबर को दिवाली मनाकर लोग छठ पूजा में शामिल होने जब बिहार लौटना चाहेंगे तब उन्हें ट्रेनों की समस्या होगी।

यह ट्रेनें चल रहीं, पर समस्याएं ज्यादा
रेलवे के सीपीआरओ साकेत रंजन के मुताबिक अभी बिहार के लिए बिलासपुर-पटना, सारनाथ एक्सप्रेस और हैदराबाद दरभंगा ट्रेनें चल रही हैं। पर वे मानते हैं कि इनमें कोरोना के नियमों का पालन करते हुए टिकट और बर्थ एलॉट किया जा रहा है। उनके मुताबिक रेलवे बोर्ड ही ट्रेनों के परिचालन की मंजूरी देता है, जिसके बाद यह चलती है। उनकी ओर से बिहार वाली किसी ट्रेन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। इधर, लोग जो ट्रेनें बंद हैं उन्हें चलाने की मांग उठा रहे हैं।

मांग आने पर बोर्ड को भेजेंगे, मंजूरी मिलने के बाद शुरू होगी ट्रेन
"बिहार के लिए अभी कुछ ट्रेनें चल रही हैं। यदि वहां के लिए ज्यादा ट्रेनों की मांग आई तो इसका प्रस्ताव बनाकर रेलवे बोर्ड को भेजेंगे। परमिशन मिलने के बाद ट्रेनों की सुविधाएं बढ़ेंगी। हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की सुविधाएं बढ़े।"
- पुलकित सिंघल, सीनियर डीसीएम, रेलवे

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