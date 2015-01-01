पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

समारोह:एनटीपीसी के 46वें स्थापना दिवस पर राजशेखरन ने गिनाई उपलब्धियां, सामूहिक गीत गायन सहित अन्य कार्यक्रम भी हुए

बिलासपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
एनटीपीसी के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

एनटीपीसी सीपत में शनिवार को 46वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य समारोह का आयोजन ऊर्जा भवन, प्रशासनिक भवन परिसर में किया गया। मुख्य अतिथि कार्यकारी निदेशक पद्मकुमार राजशेखरन रहे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ आनर देकर सलामी दी। मुख्य अतिथि राजशेखरन ने एनटीपीसी ध्वज फहराकर समारोह का शुभारंभ किया। कर्मचारियों ने सामूहिक गीत गायन किया।

मुख्य पद्मकुमार ने 46वें स्थापना दिवस की बधाई देते हुए एनटीपीसी द्वारा गत वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियों का साझा किया। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी की कुल स्थापित क्षमता 62910 मेगावाट है और हमारी दृष्टि है कि भारत के विकास को ऊर्जा प्रदान करते हुए विश्व की अग्रणी विद्युत कंपनी बनना है। फ्रोब्स के वर्ल्डस बेस्ट एंप्लोयर 2020 की सूची में एनटीपीसी देश में सार्वजनिक उपक्रमों में पहले स्थान पर है।

विगत वर्ष हासिल की गईं उपलब्धियों को साझा करते हुए कहा कि 92.36 प्रतिशत पीएलफ के साथ 14135.54 मिलियन यूनिट वार्षिक बिजली उत्पादन कर सभी एनटीपीसी कोयला स्टेशनों में तीसरा स्थान हासिल किया। कोरोना काल में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए गावों, जिला प्रशासन एवं जनपद पंचायतों को मास्क, सेनेटाइजर, साबुन का वितरण किया गया।

इस अवसर पर घनश्याम प्रजापति, जेएसएस मूर्ति, केएस नाईक सहित सभी महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, डीसी सीआईएसएफ एवं एसोसिएशन व यूनियनों के प्रतिनिधियों ने आसमान में सद्भावना के प्रतीक गुब्बारों को छोड़कर और केक काटकर कर्मचारियों को स्थापना दिवस की बधाई दी। केंद्रीय कार्यालय में आयोजित स्थापना दिवस समारोह का लाइव प्रसारण ऑनलाइन किया गया। अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक लिमिटेड गुरदीप सिंह के संबोधन को सभी ने देखा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें