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मौसम:दोपहर तक गर्मी से परेशान रहे लोग शाम को ठंडक से माहौल बदला

बिलासपुर5 घंटे पहले
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शुक्रवार को पूरे दिन मौसम में उतार चढ़ाव नजर आया। दोपहर तक लोग गर्मी से परेशान रहे। घरों में पंखे चले लेकिन शाम होते ही आसमान में आए बादलों से हवा में ठंडकता आ गई। मौसम विज्ञानी की माने तो 22 नवंबर के बाद तापमान में गिरावट आएगी। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 33.4 और न्यूनतम तापमान 19.8 रहा जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक था। मौसम में बदलाव दोपहर तीन बजे के बाद आया। आसमान में बादलों के आने के बाद सूरज की लुका छिपी चलती रही। राज्य में रायगढ़ में आधे घंटे तक तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इसी तरह भिलाई में भी बारिश हुई। वर्तमान में दक्षिण पूर्वी हवाओं के चलने से मौसम में फिर से बदलाव आ रहा है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा के अनुसार धीरे-धीरे तापमान में गिरावट आती जाएगी और ठंड बढ़ती जाएगी। इसी तरह पेंड्रा का अधिकतम तापमान 29.8 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा। राज्य में सबसे अधिक ठंडा अंबिकापुर रहा।
सुबह कुहासे की हो चुकी है शुरूआत : ठंड से सुबह कुहासे की शुरूआत हो चुकी है। शहर के दूरदराज इलाकों में यह नजारा देखा जा सकता है।

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