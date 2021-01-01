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SSC भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती:असम राइफल्स की लिखित, मेडिकल और फिटनेस परीक्षाएं पास की, फिर भी 50 हजार अभ्यर्थी अयोग्य; मार्च में होने वाली भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग

बिलासपुर38 मिनट पहले
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SSC की ओर से असम राइफल्स भर्ती परीक्षा में पास होने के बाद भी चयन नहीं होने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है। - Dainik Bhaskar
SSC की ओर से असम राइफल्स भर्ती परीक्षा में पास होने के बाद भी चयन नहीं होने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है।
  • साल 2018 में निकली थी 60210 पदों की भर्ती, जनवरी 2021 में जारी हुई 54 हजार का प्राविण्य सूची
  • प्रदेश के विभिन्न जिलों से अभ्यर्थी पहुंचे बिलासपुर हाईकोर्ट, 43 की ओर से दायर की गई याचिका

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की असम राइफल्स भर्ती 2018 की परीक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आरोप है कि लिखित, मेडिकल और फिटनेस परीक्षा पास करने के बाद भी 50 हजार अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब प्रदेश के विभिन्न जिलों से सोमवार को अभ्यर्थी बिलासपुर पहुंच गए। इनमें से 43 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर मार्च 2021 में होने वाली भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग की है।

दरअसल, केंद्र सरकार ने SSC के माध्यम से 2018 में असम राइफल्स में GD कांस्टेबल भर्ती के लिए 60210 पद निकाले थे। इसमें 5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इसको पास करने वाले अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य और चिकित्सा जांच के लिए बुलाया गया। इसके बाद जो अभ्यर्थि पात्र हुए उनकी लिखित परीक्षा ली गई। जनवरी 2021 में इसका परिणाम और प्राविण्य सूची जारी की गई है, लेकिन इसमें 54 हजार अभ्यर्थियों का ही नाम था।

पात्र होने के बाद भी भर्ती नहीं की, फिर से निकाल दी नई भर्तियां
अभ्यर्थियों का आरोप है कि 3 साल पहले पात्र होने के बाद भी उनकी भर्तियां नहीं की गईं। जबकि वर्तमान में 1.11 लाख पद खाली हैं। वे सभी परीक्षा पास कर चुके हैं, देरी से रिजल्ट आने के कारण अब वे निर्धारित आयु सीमा से अधिक के हो रहे हैं, जिससे वे दोबारा भाग नहीं ले पाएंगे। इसके लिए SSC जिम्मेदार है। उनकी मांग है कि 2018 की भर्ती के पात्र अभ्यर्थियों को पहले चयनित करें और मार्च 2021 में होने वाली भर्ती प्रक्रिया रद्द की जाए।

भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 फीसदी आरक्षित सीट भी नहीं भरा
हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थियों ने बताया कि जो प्राविण्य सूची जारी की है उसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 फीसदी सीट आरक्षित थी। उसे भी नहीं भरा गया है। जबकि भर्ती प्रक्रिया में स्पष्ट था कि अगर पूर्व सैनिक भर्ती में भाग नहीं लेगें तो उनके लिए आरक्षित सीट पर सामान्य अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। उस नियम का भी पालन नहीं किया गया है। हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थियों में अर्जुन सिंह, काव्या राठौर, संतोष नवरंग, रेश्मा खुंटे, नेहा साहू, भारती, दुर्गेश्वरी सला, मंजू, सूरज बंजारे, राजेश कुमार, शिवा धीवर शामिल रहे।

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