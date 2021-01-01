पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हाईकोर्ट:प्राचीन मूर्तियों की चोरी रोकने याचिका दायर

बिलासपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

आदिवासियों के मंदिरों से लगातार हो रही मूर्तियों की चोरी पर रोक लगाने और गिरोह को पकड़ने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। इस पर अभी तक शासन का जवाब नहीं आया है। इसके कारण हाईकोर्ट ने एक बार फिर शासन को 2 सप्ताह का समय जवाब प्रस्तुत करने के लिए दिया है।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की युगल खंडपीठ में हुई। सरहुल सरना महोत्सव जिला समिति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरातत्व महत्व के भगवान की मूर्तियां स्थापित हैं। प्राचीन मूर्तियों की तस्करी की जा रही है। इसमें शामिल चोर गिरोह दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों में विराजित मूर्तियों को लगातार निशाना बना रहे हैं।

याचिका में आशंका जाहिर की है कि तस्करी में शामिल गिरोह प्राचीन मूर्तियों की चोरी कर अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच रहे हैं। याचिकाकर्ता समिति ने अलग-अलग तिथियों में चोरी हुई मूर्तियों का उल्लेख याचिका में किया है। इसके लिए ग्रामीणों ने थाना में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। शिकायत के बाद भी स्थानीय प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser