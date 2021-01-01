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ट्रेनों से उतरने वाला सामान खुले में डंप हो रहा:रेलवे के पार्सल ऑफिस को दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना फेल

बिलासपुरएक घंटा पहले
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लोग इस समस्या को देखकर स्थिति सुधरवाने की मांग कर रहे हैं। - Dainik Bhaskar
लोग इस समस्या को देखकर स्थिति सुधरवाने की मांग कर रहे हैं।

रेलवे के अधिकारियों ने कुछ साल पहले पार्सल ऑफिस को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की योजना तैयार की।। फाइल आगे बढ़ाई गई। फिर कुछ दिन बाद इस बात को यह कहकर खारिज कर दिया गया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके चलते ही आज तक पार्सल ऑफिस में कई तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। पहली समस्या ट्रेनों से उतरने वाले सामान को एक ही रास्ते से लाने और लेकर जाने की है। यहां दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, जिसके कारण ही ऑफिस के भीतर जाम की स्थिति बनती है।

दूसरी समस्या फुट ओवरब्रिज निर्माण के बाद आनी तय है। दफ्तर का आकार इतना छोटा है कि यह बड़ी बिल्डिंगों के चलते दब गया है और यहां से जरूरतमंद सामान का परिवहन कराने में लगे हैं। हालांकि रेलवे के अधिकारियों का यह जरूर कहना है कि यहां जो समस्या आ रही है उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिनों कुछ जगह पर दीवारों के बीच तोड़फोड़ करवाई गई है।

इस मंशा से कि रिक्शे और कुछ मालवाहक वाहनों को भीतर प्रवेश दिया जा सके, जिनसे सामान लाया और लेकर जाया जाता है। इसके अलावा कुछ और बदलाव की बात कही जा रही है, पर काम कब तक शुरू होगा यह पता नहीं चल रहा है। पार्सल ऑफिस रेलवे में आय अर्जित करवाने वाला दफ्तर है। कोरोना काल जैसी स्थिति के बावजूद यहां के कर्मचारियों ने समर्पित होकर काम किया है।

यह दावा खुद रेल अधिकारी कर रहे हैं। उनके मुताबिक ही यहां कर्मचारियों ने बिना डरे अपनी भूमिका निभाई है। कर्मचारियों के अलावा अधिकारियों ने भी खूब मेहनत किया गया है।

फिर भी यहां के जीर्णाद्धार को लेकर अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। सीनियर डीसीएम पुलकित सिंघल का कहना है कि आने वाले दौर में जहां जरूरत पड़ेगी वहां पार्सल दफ्तर के भीतर थोड़ा बहुत काम कराएंगे। उन्होंने कहा है कि दफ्तर के भीतर आने जाने वाले कर्मचारी, कारोबारी या अन्य किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी।

कंडम हो चुके कमरे, मैदान में रख रहे सामान : पार्सल आफिस के बने कमरे जर्जर हो रहे हैं। दीवारें कमजोर हो गई हैं। ट्रेनों से उतरने वाले सामान को खुले मैदान में डंप करवाया जा रहा है। इसके किनारे ही आरएमएस का दफ्तर है। जहां लोगों की खूब भीड़ जुटती है। लोग इन्हीं समस्या को देखकर यहां की स्थिति को सुधरवाने की मांग कर रहे हैं। पर रेलवे के पास इसका स्थाई विकल्प नहीं है। वे सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था को बनाने पर ध्यान दे रहे हैं।

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