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वारदात:जुआ पकड़ने गई पुलिस टीम पर जुआरियों ने किया लाठियों से हमला, कांस्टेबल घायल

बिलासपुर/ मस्तूरी5 घंटे पहले
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  • सिपाही सिम्स में भर्ती, 6 जुआरी पकड़ाए, चार फरार हो गए

जुआ पकड़ने गई पुलिस टीम पर जुआरियों ने हमला कर दिया। इससे एक सिपाही घायल हो गया। घटना पचपेड़ी क्षेत्र की है। पुलिस ने फरार चार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बुधवार की रात पचपेड़ी पुलिस को मुखबिरों से ग्राम घोड़ाडीह में जुआ चलने की सूचना मिली थी। रात 9.30 थाने से हेड कांस्टेबल सहेत्तर कुर्रे, सिपाही पुखेंद्र साहू व दो अन्य स्टॉफ चार पुलिस के जवान फड़ पर दबिश देने गए। जुए का फड़ बस्ती के बीच में चल रहा था। पुलिस ने वहां जाकर घेराबंदी की और इनमें से 6 को पकड़ लिया। मौके से उनकी बाइक भी जब्त कर ली। जुआरियों के कब्जे से 1300 रुपए बरामद हुआ था। पुलिस उनकी बाइक से ही जुआरियों को थाना ला रही थी। इसी बीच इनमें से चार जुआरी कूदकर भाग निकले। पुलिस ने उनका पीछा किया। उन्हें पकड़ने गई तो उन्होंने घरों से लाठी लेकर उनपर हमला कर दिया। इससे अफरा-तफरा मच गई। पुलिसकर्मी इधर-उधर भागने लगे। जुआरियों ने सभी पर हमला किया पर सिपाही पुखेंद्र को अधिक चोंटे आईं और वह घायल हो गया। पुलिसकर्मियों ने घटना की सूचना थाने में दी तो वहां से पुलिस बल भेजा गया। इस बीच पकड़े गए जुआरियों का पुलिस ने हाथ बांध दिया था जिसके कारण भागने में कामयाब नहीं हुए। दोनों को थाना लाया गया। बाकी हमला करने वाले फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। सभी आरोपियों घोड़ाडीह के ही रहने वाले हैं। आरोपियों में देवेंद्र, मनीष व उनके दो अन्य साथी शामिल है। उनके खिलाफ धारा 323, 506, 294, 323, 353,186 के तहत जुर्म दर्ज किया है। बाकी पकड़े गए दो जुआरियों के खिलाफ केवल जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

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