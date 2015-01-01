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कार्रवाई की मांग:मुर्गी पालन से घुटकू के ग्रामीण परेशान, कलेक्टर से शिकायत

बिलासपुर5 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत घुटकू के ग्रामीणों ने मुर्गीपालन से फैल रही बदबू से परेशान होकर कलेक्टर से शिकायत की है। शिकायतकर्ताओं संगीता बाई,सीमा बाई,फेना बाई,निर्मला बाई,रिंकी बाई आदि ने बताया कि ग्राम पंचायत घुटकू स्टेशनपारा खोली लिमहा तालाब में सुनील लोनिया पिता मनहरण लोनिया तालाब के पास 30 डिसमिल जमीन पर अवैध कब्जा कर मुर्गी पालन कर रहा है। पिछले 15 वर्षों से वहां फैल रही बदबू से पूरा गांव परेशान है। गांव के माेहल्ले वालों ने तहसीलदार के पास शिकायत भी की लेकिन तहसीलदार ने कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं मुर्गी फार्म का गंदा पानी तालाब में जा रहा है। इससे तालाब की मछली मर रही हैं और यहां नहाने वालों को बीमारियां हो रही हैं। ग्रामीणों ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए समस्या के जल्द समाधान करने की मांग की है।

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