पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जलाराम जयंती आज:निकलेगी प्रभातफेरी और बंटेगा महाप्रसाद

बिलासपुर5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

संत श्री जलाराम जयंती महोत्सव का आयोजन शनिवार को होगा। 221 जयंती के अवसर पर श्री जलाराम सेवा मंडल टिकरापारा द्वारा जलाराम मंदिर में कार्यक्रम किया जाएगा। संत शिरोमणि जलाराम बापा की 221वीं जयंती शनिवार को धूमधाम से मनाई जाएगी। सुबह से प्रभात फेरी निकाली जाएगी। भजन-कीर्तन के बाद महाप्रसाद वितरित होगा। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में मास्क लगाकर आने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने कहा गया है। जयंती के अवसर पर सुबह 5 बजे प्रभात फेरी जलाराम मंदिर से शुरू होकर टिकरापारा का भ्रमण करते हुए फिर वापस मंदिर पहुंचेगी। यहां पर आरती और स्तुति के साथ जलपान का आयोजन होगा। सुबह 8:30 बजे से पूजा-अर्चना होगी। पूजा के बाद महाप्रसाद का वितरण दोना और पैकेट के माध्यम से किया जाएगा। दरिद्रनारायण भोजन सुबह 10 से 11 तक चलेगा। भजन शाम को 5 बजे से और महाआरती 7 बजे से होगा। इस कार्यक्रम में श्री जलाराम सत्संग मंडल, श्री गुजराती महिला मंडल, श्री जलाराम युवा मंडल, श्री जलाराम भक्ति वृंद, गुजराती युवा मंडल और गुजराती समाज के सभी सदस्य योगदान दे रहे हैं। श्री जलाराम मंदिर में 3 साल से प्रत्येक गुरुवार को शाम 6 बजे से प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। कोई भी भक्त अपनी तरफ से प्रसाद बंटवा सकता है।

221 किमी साइकिल यात्रा
जयंती महोत्सव के अवसर पर तीन दिवसीय साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जो लोग साइकिल नहीं चला पा रहे थे वह इस रैली में दोपहिया वाहन से शामिल हुए। यह साइकिल रैली 5:45 बजे मंदिर परिसर से शुरू होकर 7 बजे वापस मंदिर आई। इस रैली का नेतृत्व पंकज भाई ठक्कर ने किया। वहीं शनिवार को 221वीं जयंती के अवसर पर 221 किमी साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। ये साइकिल यात्रा सुबह 4 बजे महाराणा प्रताप चौक से शुरू होकर बिल्हा टोल प्लाजा तक जाएगी। करीब 13 घंटे तक साइकिल यात्रा चलेगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें