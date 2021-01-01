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फैसला वापस लेने की मांग:रेलवे के 11 मैदानों में रेल कर्मियों और जनता से शुल्क वसूलने का विरोध शुरू

बिलासपुरएक घंटा पहले
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  • भाजपा रेलवे मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने डीआरएम से मिलकर ज्ञापन सौंपा

रेलवे क्षेत्र के 11 मैदानों में खेलकूद तथा सुबह-शाम की सैर के लिए जाने वाले प्रबुद्ध नागरिकों, रेल कर्मियों सहित आस पास रहने वाले छात्र, खिलाड़ियों से शुल्क वसूल करने के रेल प्रशासन के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। खेल मैदानों के संरक्षण के नाम पर इस तरह आम लोगों से शुल्क वसूल करने का नियम केवल एसईसीआर में लागू है। रेल प्र‌शासन के इस फैसले से आम लोगों के हितलाभ प्रभावित हो रहे हैं।

भाजपा के रेलवे मंडल के पदाधिकारियों जिनमें रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य एवं जोन प्रभारी विजय सिंह, रवि कन्ना, अध्यक्ष संदीप दास, महामंत्री प्रकाश यादव, हरि गुरुंग, संतोष सिंह, तामेश कश्यप, अनिल उरांव, डब्बू राव, सुधीर ललपुरे, दीपक मानिकपुरी, पवन सिंह ठाकुर, मुकेश राव, यू उमा महेश, सिद्ध्रार्थ अग्रवाल आदि शामिल थे, ने रेल प्रशासन से शुल्क लागू करने का फैसला रद्द करने तथा रेल कर्मियों के बेहतर इलाज की दृष्टि से अपोलो अस्पताल से अनुबंध जारी रखने का भी अनुरोध किया है।

फैसला वापस लेने की मांग

रेलवे क्षेत्र में स्थित खेल मैदानों में प्रवेश शुल्क लिए जाने के फैसले का भाजपा नेता, रेलवे सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य और पूर्व पार्षद वी रामाराव ने भी विरोध किया है। रेलवे जीएम और डीआरएम से उन्होंने फैसले को अव्यावहारिक बताते तुरंत वापस लेने की मांग की है ।

उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे प्रशासन का तानाशाहीपूर्ण रवैया बढ़ता ही जा रहा है। कई मर्तबा ऐसा लगता है कि रेल प्रशासन खुद को पृथक देश मानता है, जिसका न तो स्थानीय नागरिकों से कोई लेना-देना है और न ही स्थानीय प्रशासन को ही वह अपने आगे कुछ समझता है। यही वजह है कि अक्सर रेलवे अधिकारियों द्वारा तुगलकी फरमान जारी कर दिए जाते रहे हैं।

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