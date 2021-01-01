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परेशानी:पीडब्ल्यूडी व निगम की सड़कें जर्जर, कहीं अमृत मिशन तो कहीं सीवेज ने बिगाड़ी सूरत

बिलासपुर2 घंटे पहले
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पीडब्ल्यूडी और नगर निगम दोनों की ही सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। कहीं अमृत मिशन तो कहीं सीवेज की खुदाई से नई बनी सड़कों से डामर की परत उखड़ गई है। ज्यादातर जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका है। सर्वाधिक व्यस्ततम क्षेत्रों में शनिचरी से बिलासा चौक, रपटा रोड पर कई जगह गड्ढे हैं। सिटी कोतवाली से गांधी चौक तक डिवाइडर के एक ओर की सड़क सीवेज के कारण तथा दूसरी तरफ अमृत मिशन की खुदाई से सड़क तबाह हो गई है। ये दोनों सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं। तिलकनगर से कोन्हेर उद्यान, मसानगंज, इमलीपारा रोड, तालापारा रोड, सरकंडा की सड़कें नगर निगम की हैं। कमोबेश इनकी भी हालत एक जैसी है। नगर निगम की ओर से सड़कों के सुधार के लिए पिछले साल भर से कोई काम नहीं हुआ है। आलम यह है कि रिपेयरिंग तक के लिए निगम के पास पैसे नहीं हैं।

अमृत मिशन की सड़कें ठेकेदार बनवाएगा
कोतवाली रोड की सड़क के सुधार के संबंध में जोन कमिश्नर डीके शर्मा का कहना है कि डिवाइडर के एक ओर की सड़क सीवेज के कार्य के कारण बैठ गई है। दूसरे तरफ की सड़क में अमृत मिशन की पाइप लाइन बिछाने के िलए खुदाई की गई थी। बार बार पाइप लाइन फूटने से सड़क पर गड्ढे हो गए हैं। दोनों सड़कों के सुधार के िलए सीवेज सेल और अमृत मिशन को लिखा गया है। इसके अतिरिक्त जोन की सड़कों के सुधार के लिए अलग से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

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