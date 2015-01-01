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एनएसयूआई:जरूरतमंदों की मदद के लिए राजीव गांधी बुक बैंक योजना की शुरुआत, राष्ट्रीय संयोजक सागर सालूंके ने ली समीक्षा बैठक

बिलासपुरएक घंटा पहले
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कांग्रेस भवन के बाहर राष्ट्रीय संयोजक सागर सालूंके के साथ एनएसयूआई के पदाधिकारी।

एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी सागर सालूंके ने शनिवार को कांग्रेस भवन में बैठक लेकर संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। साथ ही आगे किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार की गई। आगामी योजना के तहत एनएसयूआई राजीव गांधी बुक बैंक योजना की शुरुआत कर रही है। इसमें लोग अपनी किताबों को दान कर सकते हैं, जो जरूरतमंदों को दी जाएगी। राष्ट्रीय संयोजक सागर सालूंके ने कहा कि संगठन सामंजस्य के साथ काम कर रहा है।

आने वाले समय में छात्र हित में हर संभव मदद करेगा। जिलाध्यक्ष तनमीत छाबड़ा ने कहा कि सभी के सहयोग से काम कर रहे हैं। आगे राष्ट्रीय नेतृत्व से मिले निर्देश का पालन करेंगे। बैठक में प्रदेश सचिव वसीम खान, कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत सिंह, बिलासपुर विधानसभा अध्यक्ष विकास सिंह, बेलतरा विधानसभा अध्यक्ष मयंक सिंह, बिल्हा विधानसभा अध्यक्ष विकास तिवारी, छात्र नेता अभिलाष रजक, जयपाल निर्मलकर सहित अन्य मौजूद रहे।

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