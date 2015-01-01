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चोरी:दुकानदार अस्पताल गए, घर से 48 हजार का माल पार

बिलासपुर4 घंटे पहले
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किराना दुकान चलाने वाले प्रसूता पत्नी की देखरेख करने अस्पताल गए। इधर रात को चोरों ने उनके मकान से 48 हजार 900 रुपए का माल पार कर दिया। घटना बिल्हा की है। आजाद नगर निवासी मनीष मिहानी पिता राधाकिशन मिहानी किराना स्टोर संचालित करते हैं। 31 अक्टूबर को अपनी पत्नी आंचल का प्रसव कराने बिलासपुर लेकर गए। यहां एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। दूसरे दिन यहां उनकी बेटी हुई। तब से वे रोज घर से अस्पताल आना जाना करते हैं। 3 नवंबर की रात 9 बजे अपनी बुआ सुशीला मिहानी व भाई मोहित मिहानी के साथ अस्पताल गए। घर पर उनके पिता राधाकिशन, चाचा नानकराम मिहानी, छोटा भाई सन्नी मिहानी व उनकी पत्नी प्रिया मिहानी मौजूद थे। इस बीच चोर उनके घर में घुस आया और आलमारी से 8 सोने की अंगूठी, 5 चांदी के सिक्के सहित 48 हजार 900 रुपए के माल चुरा ले गया। चोर दीवार फांदकर भीतर घुसा था। सुबह करीब 4.10 बजे दुकानदार के पिता को चोरी को चोरी का पता चला तो उन्होंने फोन से जानकारी दी। दुकानदार बिलासपुर से बिल्हा पहुंचे और थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस को अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिला है। बिल्हा में इससे पहले भी कई चोरियां हो चुकी है।

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