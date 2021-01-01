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ओडिशा से मध्यप्रदेश जा रहे थे:120 किलो गांजा के साथ छह गिरफ्तार, पुलिस ने दो कार भी जब्त

बिलासपुरएक घंटा पहले
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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। - Dainik Bhaskar
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।

गांजा लेकर ओडिशा से मध्यप्रदेश जा रहे 6 युवकों को पुलिस ने रविवार को बिलासपुर-रायपुर फोरलेन पर बिल्हा मोड़ में पकड़ा। उनके पास दो कार में 120 किलोग्राम गांजा बरामद कर उसे जब्त किया। पुलिस ने सभी युवकों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। रतनपुर थाना प्रभारी हरविंदर सिंह को सूचना मिली कि कुछ लोग लक्जरी वाहनों मे ओडिशा से गांजा लेकर मध्यप्रदेश की ओर जा रहे हैं । उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों और साइबर सेल को जानकारी दी।

जानकारी के बाद जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कश्यप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजय ध्रुव के नेतृत्व में टीम को जिले की सरहदी क्षेत्रों से लेकर विभिन्न मार्गों में अलग - अलग पार्टी लगाने के निर्देश दिए। मुखबिर के बताएं हुलिए एवं वाहनों के साथ - साथ साइबर सेल की टीम को तकनीकी जानकारी के आधार पर बिलासपुर-रायपुर हाईवे रोड के बिल्हा मोड़ के पास दो कार आती नजर आई उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया।

वाहनों में सवार युवकों को उतारकर वाहनों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक्सयूवी व कार से 1 क्विंटल 20 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। कार में सवार मोहम्मद यूसुफ पिता मोहम्मद हाजी 23 साल पेंड्रा रोड जिला जीपीएम, मंगल साहू पिता शिवरतन साहू 34 वर्ष घुनघुटी जिला उमरिया मध्य प्रदेश, प्रशांत सेन पिता महेंद्र कुमार सेन 19 वर्ष साकिन नया बस स्टैंड रीवा मध्य प्रदेश, दीपक तिवारी पिता सुनील तिवारी 23 वर्ष गौरेला जीपीएम, रवि साहू पिता धनपत साहू 26 वर्ष कोतमा मध्य प्रदेश, सतीश गुप्ता पिता रामअवतार गुप्ता 30 वर्ष कोतमा मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर वाहन क्रमांक सीजी 28- ई-9073 व लाल रंग की एक्सयूवी वाहन क्रमांक सीजी 07 एजे 7748 जब्त किया है।

कार्यवाही टीम में निरीक्षक हरविंदर सिंह निरीक्षक कलीम खान उप निरीक्षक यूएन शांत कुमार साहू उप निरीक्षक मनोज नायक उप निरीक्षक अजय वारे एएसआई हेमंत सिंह आरक्षक सोनू पाल , तदबीर पोर्ते दीपक उपाध्याय सरफराज , जय साहू , विकास यादव संजीव जांगड़े , गोविंद शर्मा मुकेश वर्मा , दीपक यादव , अविनाश पाण्डेय शामिल थे। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट की धारा 20 बी के तहत कार्रवाई की गई है।

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