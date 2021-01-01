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निरीक्षण:5 दिन में शुरू करें सीटी स्कैन, एमआरआई: सिंहदेव

बिलासपुर2 घंटे पहले
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  • डॉ. सिंह से बोले विधायक- पैसा मिले डेढ़ साल हो गए, काम जल्दी पूरा कर जनता को लाभ दिलाएं

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपरान्ह सिम्स पहुंचे। उन्होंने डीन व डाक्टरों से कहा कि सीटी स्कैन और एमआरआई हर हाल में पांच दिन में शुरू हो जाना चाहिए। विधायक शैलेश पांडेय ने डाॅक्टरों पर नाराजगी जताते हुए उन्हें चेतावनी भी दी। अस्पताल में प्रवेश करते हुए उन्हें चकाचक सफाई दिखी, पूछा तो अफसरों ने कहा नई मशीन से रोज सफाई हो रही है। सीटी स्कैन और एमआरआई कक्ष में घुसते ही पूछा कि अभी तक ये शुरू क्यों नहीं हुआ है। अधिकारियों ने कहा सब चालू है, जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा फिर मरीजों को बाहर क्यों भेजा जा रहा है तो अधिकारी चुप हो गए। मंत्री सिंहदेव बोले पांच दिन के अंदर बचे काम पूरा कराकर सीटी स्कैन और एमआरआई से जांच शुरू कराएं। पांच दिन सुनते ही रेडियोलॉजी विभाग की एचओडी डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा 15 दिन लग जाएंगे। डाॅक्टर अर्चना की बात सुनते ही विधायक शैलेश पांडेय बोले डेढ़ साल हो गया पैसा मिले, अभी तक इसे चालू नहीं करा पाए। पांच दिन में शुरू करना है। आपको इसीलिए बुलाया गया है।

सुविधाएं और बढ़ानी होंगी: डीन डॉ. तृप्ति
डीन ने स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि सिम्स में एमबीबीएस की सीटें 100 से बढ़कर 180 हो गई हैं। लेकिन व्यवस्थाएं सीमित हैं। उन्हें बढ़ाया जाए। कोनी में जहां मल्टी सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल बन रहा है वहीं 40 एकड़ जमीन हैं, कुछ व्यवस्थाएं हो सकती हैं। वर्तमान में अतिरिक्त छात्रों को अभिलाषा परिसर में ठहराया जा रहा है। इस पर मंत्री ने कुछ व्यवस्था बनाने का आश्वासन दिया। इसी बीच सिंहदेव ने पूछा सिम्स में कर्मचारी भर्ती घोटाला की जांच का मामला कहा तक पहुंचा। तब डीन डॉ. तृप्ति नागरिया ने कहा कि मैं तो अभी आई हूं। अधीक्षक डॉ पुनीत भारद्वाज भी चुप रहे। पीआरओ डॉ.आरती पांडे ने कहा कि उच्च अधिकारी इस मामले में फैसला लेंगे, आप एक बार जांच रिपोर्ट पढ़ लें।

सरकारी प्रक्रियाएं बनती हैं बाधा
एक सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा सरकार के बाहर मैं चाहूं तो पांच दिन में कर सकता हूं। सरकार की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। जो कभी-कभी बाधा-कारी हो जाती हैं। यही काम निजी क्षेत्र का होता तो पांच दिन का भी नहीं है। कम से कम चार मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए हमने सोचा था। प्रति व्यक्ति जितने डॉक्टर होने चाहिए उसके हिसाब से सिर्फ 10 प्रतिशत ही हैं। मेडिकल कॉलेज नहीं खोलेंगे तो डॉक्टर कहां से आएंगे। प्रक्रिया चल रही है, पिछले दो साल में 2 हजार डॉक्टरों की भर्ती की गई है। बच्चे पढ़कर तैयार हो रहे हैं। वार्ड में आकर सेवाएं दे रहे हैं, प्रमोशन रुके थे अब हो रहे हैं। धीर-धीरे व्यवस्था सुधरेगी। 28 जिलों में मेडिकल कॉलेज खाेला जाना है। अभी 9 जिलों में ही है।

पैसों के कारण नहीं बिछ पाई गैस पाइपलाइन
एमआरआई रूम से गैस पाइप लाइन बिछाना है, इसमें करीब पांच लाख रुपए खर्च होंगे। मंत्री ने डीन तृप्ति नागरिया से सिम्स फंड से पांच लाख रुपए की व्यवस्था कर पाइप लाइन का काम जल्द पूरा करवाने कहा। इस बीच कई स्वास्थ्य संघों और कर्मचारियों ने समस्याओं के निराकरण की मांग का ज्ञापन सौंपा।

अप्रैल में परीक्षा करवाएं
मेडिकल स्टूडेंट्स ने स्वास्थ्य मंत्री को अपनी समस्याएं बताईं। छात्रों ने दूसरे राज्यों की तरह थर्ड ईयर के एग्जाम को अप्रैल में कराने की मांग रखी। निरीक्षण के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी, पंकज सिंह, डॉक्टर पुनीत भारद्वाज, डॉ. बीपी सिंह, डॉक्टर विवेक शर्मा, डॉक्टर प्रशांत निगम सहित अन्य लोग शामिल थे।

पूर्व मंत्री अमर के इस्तीफा मांगने पर सिंहदेव बोले-केंद्र ने करोड़ों नहीं दिए
पत्रवार्ता में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के इस्तीफा मांगे जाने के सवाल पर कहा कि मैं तो इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि सरकार की किसानों को चौथी किस्त देने की मंशा नहीं है, तब मैंने इस्तीफे की बात कही थी। यदि सरकार मुकर जाए तब मेरे इस्तीफे की स्थिति बनती है। मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं कि मार्च में चौथी किस्त दी जाएगी। पूर्व मंत्री अगर ऐसे सवाल उठा रहे हैं तो उन्हें यह भी देखना चाहिए कि पिछले साल केंद्र ने राज्य के टैक्सेस के 5808 करोड़ रुपए नहीं दिए, उसके लिए कोई पहल किए क्या? इस साल 7737 करोड़ रुपए राज्य के टैक्स चिन्हांकित किया था, वह नहीं मिला, हम मांग नहीं रहे। इस आधार पर राज्य का बजट बनता है। पिछले साल का 26 हजार 800 करोड़ रुपए था। इस बार के 13 हजार करोड़ रुपए की बात उन्होंने नहीं की, पर इस्तीफे की बात उनको याद आ गई। केंद्र के अर्द्ध-सैनिक बल इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, उनके 14 हजार करोड़ वेतन का हिसाब नहीं हुआ है। पूर्व मंत्री इस पर भी बोलते तो अच्छा लगता।
प्रयास कर रहे कि धान कम खराब हो: एक सवाल के जवाब में कहा कि धान खराब न हो इसलिए केंद्र पोषित गोदाम बनाने की योजना है। मनरेगा के मटेरियल ओरिएंटेड काम, स्टॉप डेम, पक्के के काम नहीं मिलने की बड़ी शिकायतें आई, प्रतिनिधियों में बड़ी नाखुशी रही। उसका कारण ये रहा कि पहले ही साल में 702 नए पंचायत भवन और 7 हजार धान के चबूतरे बनवाए।

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