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योजना:रेत पर खड़ा हुआ बैराज तो चाटापारा, नगोई व सोठी एनीकट की तरह बह जाएगा, नए बैराज में पत्थर मिलने पर संशय

बिलासपुर5 घंटे पहले
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अरपा नदी में शिवघाट व पचरीघाट पर 97.4 करोड़ रुपए की राशि से प्रस्तावित बैराज की बुनियाद के लिए नीचे गहराई तक पत्थर तलाशना होगा। रेत पर बुनियाद खड़ी करने पर बैराज के लिए भी मुश्किलें वैसे ही सामने आ सकती हैं जैसे चांटापारा,नगोई और सोंठी एनीकट में रेत पर फाउंडेशन बनने से हुई है। इन सभी का फाउंडेशन रेत पर होने की वजह से बारिश में इनकी बुनियाद हिल गई और वे बह गए। विशेषज्ञों का मानना है कि बैराज या एनीकट के निर्माण में सख्त बुनियाद की जरूरत होती है तभी वह टिक सकता है। इसके लिए फाउंडेशन के लिए पत्थर मिलने तक ड्रिलिंग करनी होगी। एक जगह पत्थर नहीं मिलता तो कई जगह ड्रिलिंग करनी पड़ सकती है।

प्रस्तावित अरपा बैराज - शिवघाट
1. कैचमेंट एरिया - 1958 वर्ग किलोमीटर
2. लागत - 49.43 करोड़ रुपए
3. लंबाई - 370 मीटर
4. गेट - 28 ऊंचाई 31/2 मीटर

पचरीघाट
1. कैचमेंट एरिया - 2000 वर्ग किलोमीटर
2. लागत - 47.97 करोड़ रुपए
3. लंबाई - 280 मीटर
4. गेट - 28 ऊंचाई 31/2 मीटर

चांटापारा एनीकट के बहने की वजह ड्राइंग डिजाइन के साथ रेत में फाउंडेशन
"चांटापारा एनीकट के बहने की वजह ड्राइंग डिजाइन के अनुसार उसका निर्माण नहीं होना था लेकिन रेत पर हुए फाउंडेशन भी उसके असफल होने के कारणों में से एक था। जब तक बैराज या एनीकट के निर्माण की बुनियाद में सख्त फाउंडेशन न हो तो वह टिकेगा कैसे।"
- एसके अवधिया,पूर्व चीफ इंजीनियर जल संसाधन विभाग हसदेव कछार बिलासपुर

बैराज के निर्माण में पत्थर पर फाउंडेशन बेहद जरूरी
"फाउंडेशन के लिए पत्थर तक जाना उचित होता है। नहीं मिलने पर डाय फ्रॉम वाल भी विकल्प होता है लेकिन उसमें भी सावधानी रखनी होती है नहीं तो टूटने का डर होता है। बैराज के निर्माण में पत्थर पर फाउंडेशन बेहद जरूरी होता है।"
-अमिताभ झा, पूर्व अधीक्षण अभियंता

साढ़े 13 मीटर में मिला है पत्थर
"अरपा बैराज के निर्माण में तकनीकी रूप से कोई अड़चन नहीं है। यह जरूर है कि पत्थर अधिक गहराई पर मिले है। हमने उम्मीद 9 मीटर में की थी लेकिन साढ़े 13 मीटर पर पत्थर मिले हैं, जिसमें फाउंडेशन का काम कराया जाएगा।"
-आरपी शुक्ला, ईई,खारंग डिवीजन, जल संसाधन विभाग बिलासपुर

पत्थर के बिना फाउंडेशन में दिक्कत: प्रस्तावित अरपा बैराज के लिए कराई गई ड्रिलिंग के बाद पत्थर नहीं मिलने की बात की जा रही है। शिवघाट व पचरीघाट दोनों में यह स्थिति सामने आई है। पत्थर नहीं मिलने से बैराज के लिए फाउंडेशन खड़ा करना मुश्किल होगा।

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