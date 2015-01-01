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हादसा:रेत लेने जा रहा ट्रैक्टर तालाब पलटा, ड्राइवर की दबने से हो गई मौत, पुलिस ने शुरू की जांच

बिलासपुरएक घंटा पहले
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ट्रैक्टर पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम परसोंड़ी के पास पटल गया, इसमें दबने से ड्राइवर की मौत हो गई।

रेत परिवहन में लगा ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। घटना पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम परसोंड़ी की है। लोहर्सी सोन निवासी सोनू यादव और मोनू यादव दोनों सगे भाई थे और दोनों ही गांव के रामबहादुर साहू का ट्रैक्टर चलाते थे। शुक्रवार की रात दोनों रेत भरने अलग-अलग ट्रैक्टर लेकर रेतघाट उदईबंध जाने के लिए निकले। तड़के करीब 4 बजे सोनू यादव का ट्रैक्टर परसोड़ी के पास धरसा तालाब में पटल गई थी और वह इसमें दब गया था।

हादसे में उसकी मौत हो गई। मोनू यादव ट्रैक्टर लेकर आगे आगे जा रहा था। वह परसोड़ी पहुंचा पर सोनू और उसकी गाड़ी नजर नहीं आई तो उसने गाड़ी मालिक रामबहादुर को जानकारी दी। गाड़ी मालिक ट्रैक्टर ढूंढने निकला और उसे हादसे का पता चला। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को बाहर निकाली। मामले में ड्राइवर के खिलाफ ही धारा 304 ए के तहत जुर्म दर्ज कर लिया गया है।

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