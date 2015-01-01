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ग्रीनपार्क लूटकांड:तीन कैमरे, एक में केवल घंटेभर का स्टोरेज, दूसरा अपडेट नहीं और तीसरे की तारीख सेट नहीं

बिलासपुर3 घंटे पहले
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ग्रीनपार्क में कपड़ा व्यवसायी मनोहर आडवाणी के घर घुसकर उनकी पत्नी पार्वती 62वर्ष पर हमला कर लूटपाट करने वालों का हुलिया जानने पुलिस घटनास्थल के आसपास का लगातार सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है पर तीसरे दिन भी कोई महत्वपूर्ण सुराग हाथ नहीं लगा। व्यवसायी के घर के आसपास कैमरे तो जरूर लगे हैं पर मेंटनेंस नहीं होने के कारण इनमें मदद नहीं मिल रही है। उनके घर के करीब ही तीन कैमरे लगे हैं। इनमें से एक कैमरे का स्टोरेज केवल एक घंटे का ही है। इसका फिल्म दूसरा घंटा शुरू होते ही ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। थोड़ा आगे दूसरा कैमरा लगा है। यह अपडेट नहीं है। यह घटना के समय बंद था। कॉलोनी से बाहर निकलते ही एक दुकानदार ने सड़क पर कैमरा लगवाया है। पुलिस ने इसकी जांच की। इससे काफी उम्मीद थी। देखने पर इसमें दिन तिथि सेट नहीं थी। यह सात दिन पीछे था। पुलिस ने एक्सपर्ट की मदद से इसे ठीक करने की कोशिश की इस बीच तीन घंटे की पूरी रिकार्डिंग डिलिट हो गई। पुलिस अब इसे फिर से रिकवर करने की कोशिश कर रही है। साइबर एक्सपर्ट इसमें जुटे हुए हैं। शहर में संदेहियों की तलाश जा रही है। पुलिस के पास अग्रसेन चौक से सत्यम चौक की ओर बाइक में जाते संदेहियों का जो वीडियो हाथ लगा है उसमें किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। बाइक में नंबर भी नहीं था। टीआई सनिप रात्रे के अनुसार साइबर एक्सर्ट की टीम के साथ अलग-अलग आठ टीम इस केस में काम कर रही है। सीडीआर भी चेक किया जा रहा है। घटनास्थल के आसपास लगे मोबाइल टाॅवर से लोगों की हुई बातचीत का रिकार्ड भी देखा जा रहा है। पुलिस इसमें सुराग ढूंढ रही है। घटना 15 दिसंबर की शाम 7.15 बजे की है। महिला घर में थीं।

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