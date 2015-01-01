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अव्यवस्था:स्केच के जरिए बड़े मामलों के अपराधी पकड़े गए थे, अब पुलिस के पास कोई भी एक्सपर्ट ही नहीं

बिलासपुर3 घंटे पहले
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पुलिस ने कई बड़े मामलों में स्केच की मदद से अपराधियों को पकड़ा था पर अब एक्सपर्ट नहीं है। इसके कारण वारदात कर गायब हो जाने वालों का चेहरा सामने नहीं आ पाता है। बड़ी घटना होने पर रायपुर के भरोसे रहना पड़ता है और इससे जांच में देरी होती है। जिले में ऐसे कई घटनाएं हुई जिसमें पुलिस को पीड़ितों ने हुलिया तो बताया पर उनका स्केच नहीं बन सका। दूरी की वजह से पीड़ित कुछ न कुछ बताने से चूक जाता है। इससे अपराधियों को पकड़ने में देरी हुई। लूटपाट व हत्या के केस में एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है।

इन कांडों में पुलिस ने बनवाया था स्केच-पकड़े गए थे आरोपी
मुंगेली नाका चौक बैंक लूटकांड में मिली थी सफलता: 2014 को मुंगली नाका चौक स्थित छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में दिनदहाड़े दो नकाबपोश 3 लाख 70 हजार लूट कर भाग निकले। वारदात को अंजाम देने के बाद बैंक मैनेजर समेत तीनों कर्मचारियों को कमरे में बंद कर दिया। बैंक में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। अपराधियों का चेहरा बैंक कर्मियों ने देखा था। पुलिस ने स्केच बनवाया तो हुलिया शहर के एक पुराने बदमाश से मिलता जुलता था। पुलिस ने उसे पकड़ा और पहचान कराई गई तो इस कांड का सरगना निकला।

राजकिशोर नगर दोहरे हत्याकांड में मिला था महत्वपूर्ण सुराग : 2013 में राजकिशोर नगर में सोमवार की दिनदहाड़े सास व बहू की हत्या कर दी गई थी। २४ गैस चूल्हा रिपेयर करने पहुंचे मैकेनिक ने ही लूट के इरादे से दोनों की गला रेत दिया था। मोहल्ले की महिला के घर से मिले विजिटिंग कार्ड व उसके बताए हुलिए के आधार पर पुलिस स्कैच तैयार करवाए थे। जिनकी हत्या हुई थी वे एनटीपीसी सीपत के पूर्व डीजीएम देवाशीष गांगुली की मां बीना (84 वर्ष) व पत्नी स्वागता गांगुली (62 वर्ष) थीं।

रायपुर ले जाना पड़ता है पीड़ितों को : एसपी
एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि जिन कांड में पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलती है वैसे मामलों में पुलिस घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ के आधार पर अपराधियों का स्केच तैयार करवाती है। वर्तमान में जिला पुलिस के पास कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। पुलिस मुख्यालय रायपुर में दो एक्सपर्ट है। वहां पीड़ितों को ले जाना पड़ता है।

केवल सीसीटीवी कैमरे के भरोसे : अब अपराधियों को पकड़ने पुलिस सीसटीवी कैमरे पर ही निर्भर है। लूटपाट के मामलों में पीड़ितों का सामान अपराधियों से होता है।

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