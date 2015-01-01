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एजुकेशन:ट्रिपल आईटी में स्पेशल राउंड 17 से, पंजीयन 10 से होंगे

बिलासपुर2 घंटे पहले
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देशभर के आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी में जोसा की काउंसिलिंग का अंतिम चरण चल रहा है। यह पूरा होते ही खाली सीटों पर प्रवेश के लिए सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड (सीएसएबी) की ओर से दो स्पेशल राउंड कराए जाएंगे। इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। स्पेशल राउंड के लिए ऑनलाइन पंजीयन, फीस पेमेंट और च्वॉइस भरने की शुरुआत 17 नवंबर से होगी, जो 19 की रात 11.59 बजे तक चलेगी।

पहले राउंड की सीटों का आवंटन 20 नवंबर को होगा और आवंटित संस्थानों में छात्रों को प्रवेश के लिए 23 नवंबर की रात 12 बजे तक समय दिया जाएगा। अगर सीट नहीं लेना चाहते हैं तो अगले राउंड का विकल्प चुन सकेंगे। यह भी नहीं चाहते हैं तो आवंटित सीट सरेंडर कर सकेंगे। दूसरे राउंड की सीटों का आवंटन 25 नवंबर को होगा। सीट पक्की करने का समय 27 नवंबर की रात 10 बजे तक मिलेगा। जानकारी के लिए http://csab.nic.in पर जाएं।

सीएलसी के लिए डीटीई ने कॉलेज वार सूची जारी की : डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (डीटीई) ने प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली कॉलेज लेवल काउंसिलिंग (सीएलसी) में बदलाव किया है। पहले इसके ऑनलाइन पंजीयन 5 नवंबर से होना थे, जो अब 10 नवंबर से शुरू होंगे।

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