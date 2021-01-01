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एहतियात:तिमंजिला निगम भवन कैमरों की निगरानी में, पूरी बिल्डिंग को कवर करते हुए 16 कैमरे लगाए गए

बिलासपुरएक घंटा पहले
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तिमंजिली नगर निगम बिल्डिंग के मेन गेट से लेकर हर मंजिल की सीढ़ियों, कारीडोर तथा पार्किंग आदि में कैमरे से निगरानी शुरू हो गई है। मेयर रामशरण यादव की पहल पर निगम कार्यालय में 2.68 लाख के कैमरे लगाए गए हैं। पूरी बिल्डिंग को कवर करते हुए 16 कैमरे लगाए गए हैं। इसका मानिटर कार्यालय अधीक्षक के कक्ष में लगाया गया है।

एई सोमशेखर विश्वकर्मा के मुताबिक सीसी कैमरे का रिकार्ड लंबे समय तक रखने के लिए 2 हजार जीबी के चिप का उपयोग किया जा रहा है। आकस्मिक परिस्थिति में परिसर में होने वाली गतिविधियों के पल पल का जायजा लेना आसान होगा । स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कार्यालय में पहले से कैमरे लगाए जा चुके हैं। नगर निगम में इसकी पहल हाल ही में की गई।

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