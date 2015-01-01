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छठ महापर्व:छठ घाट, तालाबों, घरों से व्रतियों ने दिया संध्या अर्घ्य

बिलासपुर5 घंटे पहले
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  • छठ व्रती आज सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देंगे, फिर बंटेगा प्रसाद

छठ महापर्व के तीसरे दिन छठ व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। शुक्रवार को शाम के समय छठ घाट, तालाबों और अरपा नदी में विभिन्न जगहों के साथ व्रतियों ने अपने घर की छतों से डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। शाम 5 बजे अस्त होते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार, समाज और देश की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। शुक्रवार को सुबह से ही छठ गीत गाते हुए मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी जला कर गेहूं, गुड़ और खजूर से ठेकुआ व चावल के आटे, गुड़ और नारियल की गरी से कचौनी तैयार की गई। भोग सामग्री तैयार होने के बाद पूजा सामग्री से बांस की टोकरी सजाई गई। फिर परिवार के पुरुष सदस्य सिर पर पूजा की टोकरी, दउरा लेकर छठ मैया का जयकारा लगाते हुए पूजा स्थल पर पहुंचे। पूजा स्थल पर व्रतियों ने गन्ना गाड़ते हुए पूजा की वेदी तैयार की। तांबे के लोटे में जल व दूध लेकर पानी में अंदर खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया।

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