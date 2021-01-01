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हादसा:गुड़ाखू करने तालाब गया था डूबने से मौत

बिलासपुरएक घंटा पहले
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बहतराई का एक ग्रामीण रात में गुड़ाखू करने के लिए करीब के तालाब में गया। यह उसका हर दिन का रूटीन था। देर रात तक नहीं लौटा तो परिजन चिंतित जरूर हुए लेकिन सभी सो गए। सुबह तक नहीं लौटा तो उसकी तलाश की। उसकी लाश करीब के तालाब में तैरती मिली। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। बहतराई निवासी मतराम ध्रुव पिता रतनलाल ध्रुव 38 वर्ष शनिवार को रात 8 बजे के लगभग पत्नी और बच्चों से गुड़ाखू करने तालाब जाने की बात कहकर घर से निकला।

सुबह उसकी लाश तालाब में तैरती दिखाई दी। तालाब के किनारे भीड़ जमा हो गई। किसी ने पुलिस को खबर दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को निकलवाया तो उसकी शिनाख्ती मतराम ध्रुव के तौर पर हुई। मृतक के तीन बच्चे हैं।

पंचनामा कार्यवाही के दौरान परिजनों ने बताया कि मतराम को तैरना नहीं आता था इसलिए वह पानी में कभी नहीं उतरता था। माना जा रहा है कि मुंह धोते समय उसका पैर फिसल गया होगा और पानी की गहराई में जाकर डूबने से उसकी मौत हो गई होगी।

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