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पुरुष ट्रेनर का सिखाना नहीं आया रास:​​​​​​​बिलासपुर में युवक ने हाथ पकड़कर खींचा, युवती को मारा थप्पड़; कहा- लड़की होकर लड़के से ट्रेनिंग लेते शर्म नहीं आती

बिलासपुरएक घंटा पहले
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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुरूष ट्रेनर के सिखाने पर एक युवक ने युवती की जमकर पिटाई कर दी। - Dainik Bhaskar
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुरूष ट्रेनर के सिखाने पर एक युवक ने युवती की जमकर पिटाई कर दी।
  • तोरवा क्षेत्र स्थित जिम की घटना, युवती डरकर जाने लगी तो तो जबरदस्ती घर ले जाकर की मारपीट
  • जिम में युवती को उसका पर्सनल ट्रेनर दे रहा था ट्रेनिंग, मारपीट से युवती के गाल पर पड़े निशान

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित जिम में एक युवती के पुरुष ट्रेनर से एक्सरसाइज करवाना युवक को पसंद नहीं आया। युवक ने युवती से गाली-गलौज करते हुए उसे थप्पड़ मारा। फिर जबरदस्ती घर ले जाकर मारपीट की। इसके चलते युवती के गाल पर निशान पड़ गए हैं। युवती की शिकायत पर जांच करने के बाद पुलिस ने अगले दिन बुधवार को FIR दर्ज कर ली है। आरोपी युवती का परिचित बताया जा रहा है। मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, सिरगिट्‌टी निवासी सृष्टि पाठक (20) तोरवा स्थित 90 डिग्री जिम में एक्सरसाइज के लिए जाती है। वहां पर उसने अपना पर्सनल ट्रेनर रखा हुआ है। सृष्टि रोज की तरह एक फरवरी को भी जिम में एक्सरसाइज करने के लिए गई थी। वहां पर्सनल ट्रेनर जैनेट उसे ट्रेनिंग दे रहा था। इसी दौरान शाम करीब 7 बजे हरिओम दुबे वहां पहुंच गया। युवती उसे पहले से जानती थी। वह सृष्टि के आसपास घूमने लगा।

घर जाने को निकली तो गालियां देते हुए मारा थप्पड़
हरिओम ने सृष्टि का हाथ पकड़ कर खींचा और कहा कि तुम लड़की हो कहकर लड़के से ट्रेनिंग ले रही हो। इसके बाद गालियां देनी शुरू कर दीं। डर कर सृष्टि घर जाने के लिए निकली तो उसे रिसेप्शन से धक्का देते हुए गालियां दीं और थप्पड़ मार दिया। वहां से जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लिया और युवती को उसके घर ले गया। वहां भी मारपीट की। इस पर युवती ने अगले दिन थाने पहुंचकर शिकायत दी। जिस पर 3 फरवरी को पुलिस ने FIR दर्ज कर ली।

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