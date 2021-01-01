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क्राइम:शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, गिरफ्तार

शंकरगढ़एक घंटा पहले
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बलरामपुर जिले के कोठली गांव के एक युवक ने किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। आरोपी दो साल तक उससे दुष्कर्म कर रहा था।

किशोरी जब बालिग हुई तो उसने शादी के लिए कहा तो युवक ने इनकार कर दिया। आरोपी पोस्ट ऑफिस में काम करता है। वह युवती को मार डालने की धमकी भी देता था। पुलिस ने युवती की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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