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अपराध:दावत के लिए बुलाने गई महिला को पीटा, केस दर्ज

शंकरगढ़एक घंटा पहले
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ग्राम आमगांव में दावत के लिए बुलाने गई महिला के साथ एक आदमी ने मारपीट की। पुलिस ने बताया कि सेन्दा कंवर नामक महिला अपनी बेटी की शादी का रिश्ता में फलदान कार्यक्रम में जाने के लिए गांव के दलपत पैकरा के घर निमंत्रण देने गई थी। उस समय दलपत नशे में था और बोलने लगा कि तुम्हारे घर के मेहमानी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा और गाली-गलौज देते हुए जान से मारकर फेंकने की धमकी दी।

साथ ही घर में रखे टंगिया के पासा से सिर, पीठ, कमर व दाहिने आंख के पास वार किया। इस पर महिला की बेटी पूर्णिमा हल्ला सुनकर बचाने गई तो उसके साथ भी विवाद किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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