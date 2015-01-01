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विकास कार्य:सरकारी स्कूलाें की बदलेगी सूरत मिले 1 करोड़ 58 लाख रुपए

सीपत/ लुतरा शरीफ4 घंटे पहले
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सरकारी स्कूलों की अब सूरत बदलने वाली है। स्कूलों में नए कक्षों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए मस्तूरी विधायक डॉ. बांधी ने स्कूलों सुधार कार्य के लिए 1 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि शासन से स्वीकृत कराई है। जिसमें क्षेत्र के स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष कला एवं सांस्कृतिक कक्ष कम्प्यूटर कक्ष प्रयोगशाला कक्ष पुस्तकालय आदि का निर्माण कराया जाएगा। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष डॉ कृष्णमूर्ति बांधी ने बताया कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनिया में 15 लाख 26 हजार,शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मानिकचौरी में 38 लाख 85 हजार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बूढ़ीखार में 23 लाख 59 हजार शासकीय बा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मस्तूरी में मे 14 लाख 59 हजार एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या शाला को 14 लाख 59 हजार ,शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला एरमसाही को 14 लाख 59 हजार,शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला गतौरा को 14 लाख 59 हजार शासकीय हाई स्कूल हिर्री को 14 लाख 59 हजार,शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला टिकारी को 6 लाख 96 हजार,शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पंधी को 6 लाख 96 हजार रुपये की राशि स्वीकृत कराई गई है। इन कार्यों को स्वीकृति होने से मस्तूरी क्षेत्र के छात्र छात्राओं को सुविधाएं मिलेगी।

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