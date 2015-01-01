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मांग:स्थानीयों को टोल टैक्स में दी जाए रियायत

सूरजपुरएक घंटा पहले
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  • भाजपा जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने कलेक्टर से की मुलाकात

पचिरा टोल प्लाजा में मनमानी को लेकर भाजपा ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है। भाजपा जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने कलेक्टर से मुलाकात कर नेशनल हाईवे स्थित पचिरा टोल प्लाजा पर स्थानीय लोगों को रियायत देने की मांग की है। बाबूलाल अग्रवाल ने कहा कि पचिरा टोल प्लाजा के नोटिफिकेशन के आधार पर जिले के लोगों को 20 किमी की परिधि में निजी वाहनों को टोल टैक्स मुक्त रखा जाए। उन्होंने बताया कि सूरजपुर शहर व्यवसायिक व प्रशासनिक दृष्टिकोण से काफी अहम स्थान रखता है और यहां के लोगों को अक्सर संभाग मुख्यालय अंबिकापुर सहित अन्य जगहों पर जाना पड़ता है और टोल प्लाजा में उन्हें अनावश्यक आर्थिक बोझ के साथ-साथ परेशानियां हो रही हैं। जिले के दूरदराज आने-जाने वालों को भी विशेष रियायत देने की मांग की। साथ ही पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों को स्थानीयता के आधार पर छूट मिलनी चाहिए और इसके लिए उनका पता मूल आधार माना जाए। जिलाध्यक्ष ने इस संबंध में कलेक्टर से मुलाकात कर टोल प्लाजा से लोगों को होने वाली दिक्कतों पर चर्चा की और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान राजेश अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, अजय अग्रवाल, सत्यनारायण जायसवाल उपस्थित रहे। मालूम हो कि टोल प्लाजा हाल ही में प्रारंभ हुआ है और इसकी शुरुआत से ही टोल टैक्स में रियायत को लेकर मांग की जा रही हैं। स्थानीय विधायक खेलसाय सिंह ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है, लेकिन अभी तक कोई हल निकलता नहीं दिखाई पड़ रहा।

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