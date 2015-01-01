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रोजगार:कोरिया की महिलाओं ने ली पेवर ब्लॉक बनाने की ट्रेनिंग

सूरजपुरएक घंटा पहले
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  • महिला संगठन के कार्य से दूसरे जिलों की महिलाएं प्रभावित

जिला प्रशासन सूरजपुर के द्वारा चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की गूंज अब राज्य के अन्य जिलों में भी सुनाई देने लगी है, जिले में संगठन व समूहों की महिलाओं के द्वारा किये जा रहे कार्यों से न केवल राज्य के द्वारा उनकी सराहना होती है, बल्कि अब अन्य जिलों की महिलाएं सूरजपुर आकर संबंधित कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। कोरिया जिला बैकुण्ठपुर की महिलाओं ने सूरजपुर के ग्राम पंचायत संजय नगर में अटल महिला ग्राम संगठन की महिलाओं द्वारा किए जा रहे पेवर ब्लाॅॅक इकाई के कार्यों से प्रभावित हो कर विजिट किया। ग्राम पंचायत चेरवा पारा विकासखंड बैकुण्ठपुर की मां अम्बे स्वयं सहायता समूह की कोमल तिवारी, ज्योति तिर्की, विमला, किस्मत बाई, लीलावती ने 06 महिलाओं को जब संजय नगर की महिलाओं के पेवर ब्लाॅक यूनिट के बारे में पता चला तब उन्होंने पेवर ब्लाॅक निर्माण करने का मन बनाया और संजय नगर की महिलाओं से सम्पर्क कर पेवर ब्लाॅक यूनिट से प्रशिक्षण प्राप्त किया। यहां प्रशिक्षण देने वालों में सूरजपुर के अटल नगर ग्राम संगठन की सपना सरकार, हेमलतादास, मीना मण्डल, रीता मांझी, बीना विश्वास एवं ममता के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

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