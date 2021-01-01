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मांग:पीएससी ने अनुपस्थित को साक्षात्कार में बुलाने को लेकर सौंपा ज्ञापन

सूरजपुर2 घंटे पहले
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  • भाजयुमो ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप मुख्यमंत्री से की जांच की मांग

भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष रितेश गुप्ता के नेतृत्व में सीजी पीएससी की ओर से आयोजित सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में अनियमितता व भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच करवाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में प्रारंभ से ही भारी अनियमितता सामने आ रही है। वर्तमान में अभ्यर्थी ने पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि अनुपस्थित अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए बुलाया गया, जो गंभीर विषय है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य से जुड़ा होने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़ा कर रहा है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लोक सेवा आयोग स्वयं प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित अभ्यर्थी का नाम आना, परीक्षा केंद्र में वीडियोग्राफी नहीं कराया जाना पीएससी की कार्यप्रणाली व विश्वसनीयता को धूमिल करता है। इसलिए भाजयुमो इस विषय पर गंभीरतापूर्वक ध्यान रखते हुए एवं छत्तीसगढ़ के युवाओं के हित में निष्पक्ष जांच करवाने की मांग कर रहा है। इस दौरान महामंत्री संत सिंह, मंत्री दीपक गुप्ता, छोटू साहू, शहीम अंसारी, यशवंत सिंह, नीतेश सोनी, विक्रम सिंह, सोनू साहू, राजू साहू, रोशन गुप्ता, दिलीप साहू, त्रिपुरारी साहू, विक्की सोनवानी, राजा अंसारी, अमरदीप इंदवार मौजूद रहे।

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