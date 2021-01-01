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सिस्टम का सितम:आदिवासी परिवार के तीन कच्चे घरों को प्रशासन ने जेसीबी से किया जमींदोज

सूरजपुर2 घंटे पहले
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  • दो पीढ़ियों से काबिज थे आदिवासी, ठंड में रहने के लिए नहीं बचा घर

जिले के लगभग 70 प्रतिशत जमीन नजूल की है। इसके बाद भी प्रशासन ने दो पीढ़ी से काबिज तीन आदिवासी परिवारों के मकान को जेसीबी से ढहा दिया। तीनों परिवार के सदस्य रोते बिलखते रहे और प्रशासन ने किसी की बात नहीं सुनी। सालों से मेनहत-मजदूरी कर बनाए गरीबों के मिट्टी के घरों को जमींदोज कर दिया। पीड़ित परिवार अपने भाई के घर और पास की ही जमीन पर एक तिरपाल लगाकर झोपड़ी बनाकर ठंड में अपने नन्हें बच्चों के साथ रह रहे हैं। जानकारी के अनुसार नगर से लगे न्यू बस स्टैंड के पास रिंग रोड स्थित नव निर्मित गढ़ कलेवा के सामने का क्षेत्र ग्राम तिलसुआ में आता है। यहां तीन आदिवासी परिवार घर बनाकर रहते हैं। जिनमें भूखल राम अगरिया उम्र 80 साल एक आंख से दिव्यांग हैं। उन्होंने बताया कि जिन मकानों को प्रशासन ने जेसीबी से गिराया है। यह जमीन मेरे पिता झीमल अगरिया ने पाही की थी। तब इस जगह झाड़ का जंगल हुआ करता था। हमारे पिता व हमने ठूंठ काट कर मैदान बनाया था। पीड़ित ने बताया कि हम लोग ग्राम कसकेला के बाजार पारा निवासी हैं। साथ के सभी लोगों की मौत हो चुकी है और मेरी भी तबीयत खराब रहती है। मेरे पुत्र मेवालाल, श्याम लाल, सुकुल राम, मुकुल राम, विकुल राम हैं। जेसीबी से तोड़े हुए मकान में पुत्र मेवालाल के लड़के सुरेश कुमार की धर्म पत्नी हीरो बाई व उसके 4 वर्ष के बच्चे साथ रहते थे। वहीं दूसरे मकान में पुत्र सुकुल अपने तीन बच्चों के साथ मे रहता था। एक और मकान था, जिसमें मेरा छोटा पुत्र विकुल अपनी पत्नी के साथ रहता था। इसके साथ मैं और मेरी पत्नी दोनों वृद्ध रहते थे। प्रशासन ने 1975-80 में हमें पट्टा दिया था। करीब 4 -5 एकड़ जमीन पर हम सभी संयुक्त रूप से रहते हैं। हमारी काबिज की इसी जमीन पर श्याम लाल के नाम से सन 2017 में प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत हुआ था। जिसका पक्का मकान बना हुआ है। उस प्लांट में गढ़ कलेवा बना दिया। गढ़ कलेवा बनाते समय हम लोगों ने विरोध किया तो श्याम लाल राम, मुकुल राम, सुकुल राम को शासकीय कार्य में बांधा पहुंचाने के आरोप में एक सप्ताह के लिए जेल भेज दिया था। यह मामला न्यायालय में लंबित हैं। अब हमारे मकानों को भी तोड़ दिया गया, लेकिन कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गई।

कांग्रेसी नेता ने भी किया विरोध
जिस दौरान मकान को तोड़ा जा रहा था। उसी समय कांग्रेसी नेता व जिला पंचायत सदस्य शशि सिंह मौके पर पहुंच गईं। इस दौरान वह जेसीबी पर चढ़कर प्रशासन की कार्रवाई का विरोध भी करती रहीं। लेकिन, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं परिजन भी रोते बिलखते रहे। लेकिन, प्रशासन ने एक नहीं सुनी।

आदिवासी पीड़ित को बताया लोहार
पीड़ित ने बताया कि प्रशासन ने हमें गरीब व बेसहारा समझ कर 20 जनवरी 2020 को हमारे मकान में एक नोटिस चस्पा किया। जिसमे बताया कि खसरा न. 2/13 रकबा 0.365 हे. में से रकबा 0.016 हे. भूमि पर कच्चा मकान बनाकर कब्जा किया गया है। वहीं 26 नवंबर तक कब्जा स्वंय हटा लेने की चेतावनी दी। वहीं 1 फरवरी को जेसीबी से मकान को गिरा दिया गया। प्रशासन ने हम आदिवासी को जाति का लोहार बताया है।

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