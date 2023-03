Hindi News

Appealed To The Collector, Said To Allow Additional Construction To BSP Lease Holders

बीएसपी प्रबंधन की गलती से 4500 लीज धारक परेशान: कलेक्टर से लगाई गुहार, कहा- बीएसपी अतिरिक्त निर्माण की दे अनुमति

कलेक्टर से मिलते वरिष्ठ पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा व पूर्व पार्षद ललित मोहन

बीएसपी प्रबंधन और भिलाई नगर निगम की लड़ाई में वहां के 4500 लीज धारक काफी परेशान हैं। इसे लेकर उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें। उनके द्वारा बीएसपी को कहा जाए कि वो “SAIL Scheme for Leasing of Company houses to Employees 2002” की योजना के संबंध में राज्य शासन द्वारा भू अधिग्रहण के समय निर्धारित शर्तों और प्रकिया का पालन करें। साथ ही 7 जून 2002 की बैठक में राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के मुताबिक स्पष्ट नीति निर्धारित करे।

कलेक्टर को दिए गए आवेदन में लिखा गया है कि भारत सरकार ने राज्य शासन को नोटिफिकेशन जारी कर संयंत्र निर्माण के लिए लगभग 32000 एकड़ भूमि दी थी। इसमें लगानी, आबादी और शासकीय भूमि भी शामिल थी। भूमि को राज्य शासन नें निशुल्क प्रदान किया था। इसके लिए राज्य और केन्द्र शासन के बीच कुछ शर्ते नीतियां निर्धारित की गई थीं। उस शर्त में एक शर्त यह भी थी कि संयंत्र उस जमीन का उपयोग संयंत्र निर्माण के अतिरिक्त नहीं करेगा। यदि करता है तो इसके लिए उसे राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।

इस जमीन में जब हुडको फेस 2 का निर्माण किया गया तो राज्य शासन ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। तब से बीएसपी प्रबंधन किसी भी कार्य के लिए राज्य शासन से अनुमति लेना जरूरी नहीं समझा। इतना ही नहीं उन्होंने बिना राज्य सरकार से अनुमति लिए SAIL Scheme for Leasing of Company houses to Employees नामक योजना लागू करके अपने पूर्व कर्मचारियों को लीज पर मकान आवंटित कर दिया। अब इन मकानों का नियमितीकरण नहीं होने से 4500 लीज धारक परेशान है।

मकान दिया पर बनाने की अनुमति नहीं

भिलाई इस्पात संयंत्र ने टाउनशिप के विभिन्न सेक्टरों में 4500 आवासों को दीर्घकालीन पट्टे पर अपने कर्मचारियों को दिया है। बीएसपी ने मकान तो दे दिया, लेकिन उसमें निर्माण की अनुमति नहीं दी। जब लीज धारकों ने पुराने मकानों को बनाना शुरू किया तो बीएसपी ने उन्हें निर्माण कार्य बंद करने की चेतावनी दी। साथ ही नोटिस दिया कि यदि वो निर्माण करते हैं तो उनकी लीज को निरस्त कर दिया जाएगा। इसे लेकर भी लीज धारकों और बीएसपी के बीच मतभेद जारी है।

राज्य सरकार ने मांगी थी बीएसपी से जानकारी

दीर्घकालीन लीज आवास योजना में विवाद होने के बाद जब मामला राज्य शासन के संज्ञान में आया तो दुर्ग कलेक्टर ने 7 जून 2002 को प्रबंध निर्देशक भिलाई इस्पात संयंत्र व संयंत्र के अन्य अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में कलेक्टर ने सेल के अधिकारियों से सेल आवास लीज योजना 2002 की जानकारी मांगी। साथ ही 20 बिन्दुओं पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने सेल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो भिलाई इस्पात संयंत्र को लीज के अतिरिक्त निर्माण कार्य के प्रावधानों एवं अन्य जानकारियों को उपलब्ध कराएं। इसके बाद राज्य शासन भिलाई इस्पात संयंत्र को अधिग्रहित की गयी भूमि का उपयोग Non company Purpose के लिए उपयोग करने की अनुमति देगी।

बीएसपी ने अब तक नहीं किया निर्देशों का पालन

बीएसपी के अधिकारियों ने राज्य सरकार को बैठक के किसी भी बिंदु की कोई जानकारी नहीं उपलब्ध कराई है। इसके चलते लीज धारकों की परेशानी का हल नहीं निकल पाया है। लीज धारकों ने कलेक्टर से कहा कि वो राज्य शासन की ओर से भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधक को निर्देशित करें कि उनके द्वारा अधिकृत भूमि का अन्य उपयोग के लिए राज्य सरकार से अनुमति लें।

इतना ही नहीं बैठक में दिये गये निर्देशों के आधार पर दीर्घकालीन आवास लीज योजना के संबंध में स्पष्ट नीति निर्धारण कर राज्य शासन को प्रेषित करें। साथ ही लीज धारको को नये व अतिरिक्त निर्माण के लिए भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नगर निगम भिलाई को अनुमति प्रदान करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें। क्योंकि यह सब जानकारी भिलाई इस्पात संयंत्र से प्राप्त करने का अधिकार राज्य शासन के प्रतिनिधि होने के नाते कलेक्टर दुर्ग को प्राप्त है।