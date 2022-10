Hindi News

Bhupesh Baghel's Bhent mulakaat Program In Sakti, The Student Said On The Praise Of CM Its All Because Of You Sir

सक्ती जिले के दौरे पर भूपेश बघेल: CM ने दी शाबाशी, तो छात्र ने कहा- 'ये सब आपकी वजह से हुआ है संभव'

हेलीपैड पर सीएम भूपेश बघेल का स्वागत करते अधिकारी और जनप्रतिनिधि।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को सक्ती जिले के दौरे पर हैं। अपने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के लिए वे चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के मुक्ता ग्राम पहुंचे। सबसे पहले वे शिव मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में बादाम के पौधे का भी रोपण किया।

स्थानीय लोगों ने मंदिर के बारे में बताया कि ग्राम पंचायत मुक्ता में राजकुमार कर्ष के 5 साल के बेटे टिलेश कुमार की एक गड्ढे में गिरकर मौत हो गई थी। इस घटना के बाद प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। इस पैसे से पिता राजकुमार कर्ष ने अपने बेटे की स्मृति में इस शिव मंदिर का निर्माण 4 मार्च 2019 में कराया था। मंदिर की देखरेख उनके घर के सदस्य ही करते हैं। पिछले 4 सालों से इस शिव मंदिर में गांववाले पूजा-पाठ करते हैं और महाशिवरात्रि पर विशेष आयोजन होता है।

भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल।

मंदिर में दर्शन करने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने जनपद पंचायत मालखरौदा के ग्राम पंचायत मुक्ता में आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में ग्रामीणों से बातचीत की। भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में स्वामी आत्मानंद स्कूल के छात्र संदीप पटेल से जब CM ने कहा कि अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो, इस पर छात्र ने कहा It's all because of you sir (ये सब आपकी वजह से है सर)। स्वामी आत्मानंद स्कूल की एक अन्य छात्रा ने कहा कि पहले हमें निजी स्कूल में 20 से 25 हजार फीस देनी पड़ती थी, लेकिन अब हमें कोई फीस नहीं देनी पड़ती।

स्वामी आत्मानंद स्कूल के छात्र संदीप पटेल।

सीएम के साथ राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव, शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार पटेल, प्रभारी सचिव धनंजय देवांगन, बिलासपुर संभागायुक्त डॉ संजय अलंग, आईजी रतन लाल डांगी, कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना, एसपी एमएल आहिरे सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं।