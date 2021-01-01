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छत्तीसगढ़ में कोरोना:प्रदेश में 351 नए केस, 7 मौतें भी, होम आइसोलेशन वालों से रोज 4 बार पूछेंगे हाल

रायपुर2 घंटे पहले
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धमतरी में सैंपल लेते स्वास्थ्यकर्मी। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
धमतरी में सैंपल लेते स्वास्थ्यकर्मी। (फाइल फोटो)

छत्तीसगढ़ में बुधवार को कोरोना के 351 नए केस मिले हैं। इनमें रायपुर जिले में 146 पॉजिटिव शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी में एक समेत 7 मौत हुई है। मौत का आंकड़ा कम नहीं होने से स्वास्थ्य विभाग ने घर में इलाज करवाने वाले कोरोना मरीजों के लिए नई गाइड जारी कर दी है। अब घर में इलाज करवाने वाले मरीजों से स्वास्थ्य विभाग की टीम दिन में चार बार फोन पर पूछेगी कि उनका पल्सरेट, हार्ट रेट और टेंप्रेचर कितना है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार आईसोलेट मरीजों को दिनभर में 4 बार फोन करने के निर्देश पहले भी दिया जा चुका है, लेकिन हाल के दिनों में इसका पालन नहीं किया जा रहा था। हाल के दिनों में कोरोना से मरने वाले मरीजों की हिस्ट्री का परीक्षण किया गया। इस दौरान पता चला कि मरीज गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस वजह से उन्हें बचाना मुश्किल हो रहा है।

इसी से स्पष्ट हुआ कि घर में इलाज करवा रहे मरीजों से पूछताछ नहीं की जा रही है। इससे उनकी बिगड़ती स्थिति का पता स्वास्थ्य विभाग को नहीं चल पा रहा है। अब नई गाइड लाइन में स्पष्ट किया गया है कि मरीजों से चार बार फोन पर बात करने के साथ उनकी पल्स रेट, हार्ट रेट और टेंप्रेचर का रिकार्ड तैयार किया जाएगा। रोज मरीज के रिकार्ड की समीक्षा की जाएगी। ऐसा करने से जिन मरीजों की स्थिति बिगड़ रही होगी, उनके बारे में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को अनुमान हो जाएगा और समय रहते मरीज को अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाएगा। ऐसे मरीज जो फोन नहीं उठाते हैं उन पर सख्ती के लिए पुलिस प्रशासन की मदद फिर से ली जाएगी। इस बीच, राजधानी में एक बार फिर कोरोना केस बढ़ने लगे हैं। पिछले एक हफ्ते में कोरोना के सक्रिय मरीजों की तादाद एक बार फिर एक हजार के पार हो गई है। 28 में से 10 जिलों में अब कोरोना के सक्रिय मरीज 50 से भी कम है।

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